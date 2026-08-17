Apple em negociações com publishers para reforçar Siri com IA

A gigante tecnológica propôs um plano de remuneração variável, com os pagamentos a serem efetuados consoante a utilização dos conteúdos, avança o The Wall Street Journal.

A Apple está em negociações com os publishers para utilizar os seus conteúdos na nova geração da Siri com IA, avança o The Wall Street Journal. Essa nova geração vai ser alimentada pelo Gemini da Google.

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As discussões sobre novos acordos plurianuais terão começado nos últimos meses. A gigante tecnológica responsável pelo iPhone terá proposto um plano de remuneração variável, com os pagamentos a serem efetuados consoante a utilização dos conteúdos, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. Este modelo é diferente do habitualmente utilizado pelas gigantes da IA, que assentam num sistema de taxas garantidas e vinculadas a um acesso amplo ao conteúdo.

O orçamento previsto para estes pagamentos rondará os nove dígitos — centenas de milhões de dólares. Em acordos anteriores, a tecnológica já tinha pago a editores pelo acesso a conteúdos que incluíam direitos de treino de inteligência artificial. A Apple recusou-se a comentar a notícia do WSJ.

Esta notícia surge num cenário de reavaliação de vários publishers sobre as suas relações com as empresas de inteligência artificial, num setor dividido entre acordos comerciais, processos judiciais e queixas regulatórias.

O mesmo jornal avançou recentemente que a rede social Reddit estava a ponderar terminar o seu acordo com a Google, que tem permitido à tecnológica treinar os seus modelos de IA em troco de 60 milhões de dólares (51,8 milhões de euros) ao ano. No mesmo artigo, noticiava que órgãos de comunicação social como o USA Today, Politico, The Economist, People Inc. e Reuters estão a avaliar como — e se — vão continuar a trabalhar com a Google.

Os publishers preveem uma queda acima de 40% do tráfego dos motores de busca nos próximos três anos, segundo o relatório do Reuters Institute for the Study of Journalism. Os editores relataram terem sido afetados pelos resumos de IA da Google.

No Reino Unido, cinco gigantes dos media uniram-se para criar a coligação Standards for Publisher Usage Rights (SPUR), com o objetivo de desenvolver normas partilhadas de licenciamento de conteúdos à IA.

Recorde-se que a Siri AI deverá estar disponível para os utilizadores no outono, com exceção da Europa e China, devido a exigências regulatórias.