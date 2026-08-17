APS com curso sobre nova lei do lobbying em Portugal

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS), através da CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS, vai realizar a 26 de agosto, entre as 9h30 e as 11h30, de forma online, o curso “A nova lei do lobbying em portugal: implicações para governação, compliance e reputação”.

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Esta formação pretende dotar os profissionais com as competências necessárias para aplicar o novo enquadramento legal do lobbying no país e informar sobre as suas consequências para a governação corporativa, compliance, gestão de risco e reputação institucional.

O programa abrange diferentes áreas essenciais, como o conteúdo das categorias de representantes e do âmbito das atividades de representação legítima de interesses, as principais obrigações e responsabilidades aplicáveis aos representantes de interesses legítimo, orientações e boas práticas quanto a contratação de terceiros representantes e registos de contactos, interações e reuniões, o regime sancionatório, incluindo a potencial responsabilidade criminal associada ao incumprimento dos deveres previstos, a gestão de risco reputacional, as regras internas de governação e compliance, e o enquadramento no âmbito de legislações similares na União Europeia.

Este curso destina-se a colaboradores do setor segurador, como CEOs e administradores executivos, diretores de compliance, jurídico, risco e auditoria interna, diretores de relações institucionais, comunicação e assuntos públicos, bem como responsáveis de governação corporativa e ética empresarial.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outra informação estão acessíveis no site da APS. Para aceder, carregue aqui.