CMS Portugal assessora Solyd Property Developers na compra de lote de terreno na alta de Lisboa

A CMS Portugal assessorou a Solyd Property Developers na aquisição de um lote de terreno para construção localizado na alta de Lisboa, no âmbito do Plano de Urbanização do Alto do Lumiar (PUAL).

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A equipa multidisciplinar da CMS Portugal envolvida na operação foi liderada pelo sócio coordenador da área de Imobiliário João Pinheiro da Silva e pela associada sénior Sandra Teixeira Arsénio. A equipa contou também com a participação dos sócios Bernardo Cunha Ferreira e Sara de Almeida Barroso, e dos associados Carlos Henriques Saraiva, Inês Machado da Silva e Maria Miguel Tomás, Associada.

“Este projeto representa um marco para o desenvolvimento urbanístico da alta de Lisboa, numa zona com enorme potencial de crescimento residencial. Estamos orgulhosos por ter acompanhado esta operação, que reflete a nossa experiência consolidada em transações imobiliárias desta natureza e complexidade, envolvendo matérias de imobiliário, urbanismo, e energia/ambiente”, refere o sócio João Pinheiro da Silva.

O lote, com uma área total de cerca de 10.000 metros quadrados, beneficia de um alvará de loteamento municipal que permite a construção de quatro blocos autónomos, com um total de cerca de 300 fogos habitacionais, e uma componente de comércio e serviços, assegurando uma resposta relevante e integrada às necessidades habitacionais e de mobilidade da zona.