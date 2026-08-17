Dona da Sports Direct compra histórico Harvey Nichols e admite reduzir operação

O negócio inclui seis lojas, a plataforma online e mais de mil trabalhadores. Espaços e custos vão ser revistos, diz o novo acionista.

O grupo Frasers, detentor de lojas como Sports Direct e de uma participação de 4% na marca Burberry, anunciou, em comunicado, a aquisição da Harvey Nichols à FTI Consulting LLP, que tinha sido nomeada administradora do histórico retalhista britânico, marco da paisagem londrina. A empresa tem quase 200 anos de história e comercializa mais de 800 marcas premium e de luxo.

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A operação, conhecida no final da semana passada, inclui seis lojas no Reino Unido, localizadas em Londres, Manchester, Birmingham, Bristol, Leeds e Edimburgo. Abrange ainda o negócio online, o inventário existente e mais de mil trabalhadores.

Para já, além do comunicado da Frasers, a presença do novo detentor do armazém só pode ser notada na mensagem que chega a todos os que tentam aceder ao site oficial da Harvey Nichols. “Temos o prazer de confirmar que a Harvey Nichols entrou num novo e entusiasmante capítulo, sob a nova propriedade do Frasers Group, que assegura o seu futuro”, pode ler-se. “O site da Harvey Nichols encontra-se temporariamente indisponível enquanto concluímos este período de transição. Entretanto, as nossas lojas permanecem abertas e as nossas equipas estão disponíveis para prestar toda a assistência necessária”, avançam.

O contrato com o grupo Frasers agora firmado prevê que os contratos internacionais de franchising também fazem parte da transação tal como as lojas. A Frasers adquiriu ainda inventário e equipamentos da loja de Dublin, mas excluiu o restaurante OXO, em Londres.

Armazém enfrentou dificuldades

A Harvey Nichols, com um grande espaço comercial em Knightsbridge, Londres, enfrentou dificuldades comerciais e operacionais nos últimos anos. A Frasers prevê rever e racionalizar a rede de lojas, a estrutura organizacional, o modelo operacional e a base de custos, admitindo que o processo possa resultar numa empresa de menor dimensão no curto prazo e no emagrecimento no número de trabalhadores.

“A Harvey Nichols é uma instituição britânica emblemática, com um potencial significativo, mas é evidente que são necessárias mudanças substanciais. A recuperação exigirá decisões difíceis e estamos preparados para as tomar, mesmo que isso implique uma empresa de menor dimensão no curto prazo, para criar uma Harvey Nichols mais forte e sustentável a longo prazo”, disse o CEO da Frasers, Michael Murray, citado em comunicado.

A presidente executiva da Harvey Nichols, Julia Goddard, afirmou que o negócio “proporciona uma base sólida para a próxima fase da evolução da empresa”. “Ao longo do último ano, fizemos progressos significativos no reposicionamento desta empresa emblemática, investindo na nossa loja principal, alargando a nossa proposta para os clientes e reforçando o ADN da marca”, disse.

Nascido em 1982 com a loja de material desportivo Sports Direct, que tem 19 lojas em Portugal, o grupo tem em marcha uma estratégia de elevação, de que faz parte a aquisição dos históricos armazéns britânicos, como notou o CEO. “Ao integrar a Harvey Nichols no nosso atual ecossistema de luxo, acreditamos que o Frasers Group poderá proporcionar os conhecimentos especializados, as infraestruturas e o compromisso necessários para oferecer à empresa as melhores perspetivas de sucesso a longo prazo”, afirma Michael Murray. Além dos 4% da marca Burberry que acrescentou recentemente ao portefólio, a companhia fundada por Mike Ashley detém ainda as marcas Flannels, The Webster e a Hulcan’s Mile.