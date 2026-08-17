Em cinco anos, fundador da Zara lucrou até 169 milhões com investimento na REN

O Estado português tem várias razões estratégicas para estar presente na REN, mas também há outra, explicou o primeiro-ministro. “É um bom investimento financeiro”, frisou Luís Montenegro na Festa do Pontal na sexta-feira, no dia em que foi anunciada a compra pela Parpública de uma participação de 13,7% na empresa que gere as Redes Elétricas Nacionais. Os valores da aquisição à espanhola Pontegadea Inversiones não foram divulgados – e já estão a ser pedidos pelo socialistas – mas o cálculo do retorno obtido pelo fundo nos últimos cinco anos dá força ao argumento do líder português.

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A opacidade sobre a fatia que está mudar de mãos agora também existiu aquando da transação inicial em 2021 entre a Mazoon (da Oman Oil) e a Pontegadea, o family office que gere a vasta fortuna de Amancio Ortega, fundador da Inditex, dona da Zara. Nessa altura também não foi divulgado o valor dos 12% que os espanhóis compraram aos omanis, mas recorrendo à cotação em bolsa do dia da transação – 12,06 euros por ação – o valor total dos 80,1 milhões de títulos transacionada chega perto dos 190 milhões de euros, valor também referido pelo jornal El País.

Em relação aos restantes 1,7% que a Pontegadea também vendeu agora à Parpública, não há números concretos divulgados, mas sabe-se que foram comprados na segunda metade de 2025, um período no qual as ações da REN negociaram entre 3 e 3,4 euros por ação, o que faz com que o valor do novo lote de ações adquirido se situou atualmente entre os 30 e os 38,5 milhões de euros, noticiou na altura a agência Europa Press.

Somando o investimento inicial com o valor mais alto do patamar do custo do reforço da posição, a mais-valia da Pontegadea com as ações da REN terá sido de 96,2 milhões de euros. Utilizando o limite mínimo no investimento do reforço, esse retorno sobe para 104,7 milhões.

Montenegro destaca dividendo

Não se sabe se o Governo espera alguma vez cristalizar este tipo de mais-valia com a REN, até porque a explicação de Luís Montenegro sobre a atratividade da empresa liderada por Rodrigo Costa centrou-se na remuneração acionista regular. “Esta é uma empresa que tem dado aos seus acionistas um dividendo que remunera o capital em cerca de 4,5% ao ano“, afirmou o governante. “Ora, nós pagamos juros ali à volta de 3%, portanto esta aplicação também vai ter um retorno financeiro”.

A REN declara, na página de relações com investidores, que “tem vindo a proporcionar um rendimento estável e atrativo aos seus acionistas”, sem grandes surpresas pois as redes elétricas em bolsa são tradicionalmente dividend plays, ou seja, ações através das quais o investidores esperam retirar rendimentos regulares e seguros, quase como obrigações, e não tanto beneficiar com o trading feito com a negociação de ações.

O family office de Ortega também beneficiou, claro, desse dividendo da REN, que foi de 0,154 euros por ação nos exercícios de 2021, 2022 e 2023, subindo depois para 0,157 euros para o de 2024 e 0,16 euros no de 2025. No total, em cinco anos a Pontegadea terá recebido 64,3 milhões de euros em dividendos da cotada portuguesa.

Com base nestes cálculos, e apesar da ausência de divulgações mais informativas sobre as transações, pode-se concluir que a Pontegadea Inversores teve um ganho total de entre 160,5 milhões de euros e 169 milhões antes de impostos., ou seja, entre um retorno entre 70% e 77% face ao investimento.

Tal como muitas family offices, a do magnata Amancio Ortega é bastante discreta – não tem um site ou contacto de relações com investidores e os gestores falam pouco sobre as motivações das opções de investimento. A venda da participação na REN pode ter como motivo o aproveitar de uma oportunidade rentável ou outro que não foi comunicado, mas não parece ser uma opção estratégica de recuar no setor da energia.

Criada a partir de 2019, o portefólio de energia inclui 5% na Enagás, 5% da Redeia (a congénere espanhola da REN), 49% de ativos de energia solar da Repsol e de renováveis da francesa EDF. Na véspera do anuncia a venda da participação na REN; a Pontegadea comprou, por 1,07 mil milhões de dólares, 15% da australiana Qube Holdings, que embora não esteja diretamente envolvida no setor da energia, funciona na mineração, transporte e logística de commodities.