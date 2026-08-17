Defesa

EUA investem 19,8 mil milhões para aumentar produção de mísseis Tomahawk

  • Tiago Martins d'Oliveira
  • 18:06

Os Estados Unidos atribuíram à norte-americana Raytheon um contrato de 22,9 mil milhões de dólares para aumentar significativamente a produção anual de mísseis de cruzeiro Tomahawk.

Os Estados Unidos atribuíram à norte-americana Raytheon um contrato de 22,9 mil milhões de dólares (cerca de 19,8 mil milhões de euros) para sete anos, destinado a aumentar significativamente a produção de mísseis de cruzeiro Tomahawk, numa altura em que Washington procura repor stocks de armamento de precisão.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O contrato vai permitir aumentar a produção anual para mais de 1.000 Tomahawk, face às cerca de 60 unidades produzidas atualmente pela empresa. O Tomahawk é um míssil de cruzeiro lançado a partir de navios e submarinos, utilizado pela Marinha dos EUA para ataques de precisão de longo alcance contra alvos terrestres.

“Pedimos à indústria para aumentar rapidamente a produção de munições, e a RTX está a fazê-lo”, afirmou Hung Cao, secretário interino da Marinha dos EUA, citado pela Reuters. O responsável considera que o contrato garante às Forças Armadas norte-americanas o “poder de fogo letal” necessário.

O acordo agora formalizado desenvolve um contrato-quadro assinado em fevereiro entre a Raytheon e as Forças Armadas norte-americanas. Faz parte de uma estratégia mais ampla da administração de Donald Trump para celebrar contratos plurianuais com os principais fabricantes de armamento do país, permitindo-lhes justificar investimentos de grande dimensão em capacidade industrial e equipamento.

No início de agosto, Washington assinou também contratos destinados a acelerar o fabrico de componentes dos mísseis intercetores Patriot e THAAD.

A aposta norte-americana traduz uma preocupação crescente com a capacidade de manter reservas suficientes de armamento num contexto de maior consumo operacional e de reforço do apoio militar a aliados.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

EUA investem 19,8 mil milhões para aumentar produção de mísseis Tomahawk

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Pentágono quer multiplicar por quatro compra de mísseis

Tiago Martins d'Oliveira,

O Pentágono está a acelerar a compra de mísseis de defesa depois de anos de aquisições limitadas e do forte consumo durante a guerra com o Irão. A prioridade agora é recompor stocks.

1