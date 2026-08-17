Exército alemão atinge máximo de 13 anos com 186.700 militares

O exército alemão atingiu os 186.700 militares no ativo, o número mais elevado em 13 anos. O aumento em cerca de 3.700 efetivos no último ano representa um crescimento de 2% face a julho de 2025, segundo dados do Ministério da Defesa alemão citados pelo Euractiv.

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O interesse pelo recrutamento também aumentou, com 47.300 candidaturas registadas em julho, mais 26% do que no mesmo mês do ano passado. O Ministério da Defesa alemão salienta, contudo, que julho costuma ser um mês particularmente forte nas candidaturas, devido ao início da formação da maioria dos novos oficiais.

Apesar do aumento, a Alemanha continua longe da meta de atingir 260 mil militares no ativo e 200 mil reservistas até 2035. Mantendo-se o atual ritmo de crescimento, de cerca de 2% ao ano, as Forças Armadas alemãs (Bundeswehr) acrescentariam aproximadamente 36 mil efetivos na próxima década, ficando muito aquém dos cerca de 80 mil militares que Berlim estima necessitar.

Para reforçar os efetivos, sobretudo na reserva, a Alemanha introduziu este ano um novo serviço militar voluntário de seis meses. Atualmente, cerca de 12.100 voluntários e recrutas com contratos de curta duração estão a servir nas Forças Armadas, segundo os dados do Ministério da Defesa alemão.

A Bundeswehr pretende atrair 20 mil voluntários este ano e 23 mil em 2027, mas o comissário parlamentar para as Forças Armadas, Henning Otte, assinalou estar “algo cético” quanto à capacidade do modelo voluntário para garantir o reforço necessário.

Caso as metas de recrutamento não sejam cumpridas, a Alemanha poderá avançar para o regresso do serviço militar obrigatório, embora a ativação dessa medida tenha de ser aprovada pelo Parlamento.