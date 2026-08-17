Exército investe 1,3 milhões em simulador para testar sistemas de armas

O Exército Português comprou à Saab AB por cerca de 1,3 milhões de euros um Sistema de Simulação Real de Empenhamento Tático que vai reforçar o Centro de Capacitação Tática, Simulação e Certificação (CCTSC), instalado no Campo Militar de Santa Margarida. É o segundo simulador adquirido pelo ramo das Forças Armadas — está prevista a compra de mais dois — no âmbito de um investimento global de cerca de 5 milhões de euros.

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Depois de adquirir em dezembro passado um Sistema de Simulação Virtual Tática — Virtual Battle Space 4 (VBS4), à portuguesa Empordef Tecnologias de Informação (ETI), por cerca de um milhão de euros, em implementação no CCTSC, o Exército avançou para a compra de um Sistema de Simulação Real de Empenhamento Tático através de um concurso internacional.

“O sistema foi contratado à Saab AB, empresa de referência internacional nesta área e fornecedora de vários exércitos da NATO, conforme publicitado no Portal BASE. O contrato, no valor de 1.250.260 euros, acrescido de IVA, corresponde ao primeiro incremento do Sistema de Simulação Real de Empenhamento Tático e prevê a sua entrega no Campo Militar de Santa Margarida até ao final de 2026″, confirma porta-voz do Exército Português ao ECO/eRadar.

A concurso, além da Saab AB estiveram ainda a Protilis Portugal, Lda, a Bagira Team, a Thales Edisoft Portugal e a NTG, segundo informação do Portal Base, datada de julho.

“Trata-se de um sistema de simulação laser do tipo force-on-force (tactical engagement simulation), que instrumenta militares e sistemas de armas (incluindo armamento ligeiro individual, metralhadoras, armas anticarro e viaturas) permitindo simular, ao nível do soldado, a execução dos disparos e os efeitos dos projéteis através de emissores e sensores laser”, detalha o porta-voz do ramo das Forças Armadas.

“O fornecimento inclui ainda granadas de mão de simulação, um centro portátil de direção de exercícios (EXCON) com capacidade para gerir até 250 sistemas em simultâneo, kits de observador/controlador, formação, apoio técnico e testes de aceitação”, acrescenta.

Trata-se de um sistema de simulação laser do tipo force-on-force (tactical engagement simulation), que instrumenta militares e sistemas de armas (incluindo armamento ligeiro individual, metralhadoras, armas anticarro e viaturas) permitindo simular, ao nível do soldado, a execução dos disparos e os efeitos dos projéteis através de emissores e sensores laser. Porta-voz Exército Português

O novo simulador que vai reforçar o Centro de Capacitação Tática tem sido usado “pelos exércitos da NATO desde a década de 1980” e “vem substituir o antigo SITPUL“, permitindo “elevar significativamente o realismo do treino”.

“Cada evento e cada empenhamento são registados e mensuráveis, proporcionando um retorno objetivo sobre a eficácia do tiro e o desempenho tático das forças — condição essencial para os processos de avaliação e certificação, que constituem uma das missões centrais do CCTSC”, refere. Mais, “por ser do mesmo tipo dos sistemas utilizados pelos exércitos aliados, potencia igualmente o treino combinado e a interoperabilidade com os parceiros da NATO”, destaca porta-voz.

“A aquisição é faseada e escalável, permitindo o crescimento progressivo da capacidade em função dos escalões a treinar”, acrescenta.

Novos simuladores

O Exército tem ainda planos para a compra de mais dois simuladores, servindo propósitos de treino e capacitação distintos.

Neste momento, o ramo das Forças Armadas tem em curso um processo aquisitivo através da NATO Support and Procurement Agency (NSPA) — “um procedimento competitivo internacional, conduzido segundo os padrões da Aliança” — de um Sistema de Simulação Construtiva.

O mesmo — “atualmente em fase de avaliação” — “destina-se ao treino do planeamento e da condução de operações por escalões intermédios e grandes unidades, designadamente através de exercícios de Postos de Comando”, explica porta-voz do Exército Português.

“Está igualmente prevista a aquisição de um Sistema de Simulação Virtual de Armamento Individual, correspondente a uma carreira de tiro virtual em ambiente indoor. A respetiva aquisição está contemplada no planeamento do Centro e será lançada na sequência das fases atualmente em curso“, adianta ainda.

As diversas valências dos simuladores a integrar o Centro de Capacitação Tática, Simulação e Certificação no Campo Militar de Santa Margarida visam implementar um modelo de treino que segue os padrões NATO assente em três tipologias de simulação: Live — envolvendo pessoal real a operar equipamento real, “sendo simulados os efeitos das armas, designadamente através de sistemas laser” —, virtual — em que pessoas operam “sistemas simulados, num ambiente gerado por computador” — e construtiva. Isto é, envolvendo “pessoal e sistemas simulados, sendo tipicamente utilizada no treino de Postos de Comando e de Comandantes”.

“A integração destas três tipologias de simulação, segundo o mesmo referencial utilizado pelos exércitos aliados, permite treinar de forma coerente desde o militar individual aos diferentes escalões de comando, garantindo simultaneamente uma capacidade objetiva de medição do desempenho que sustenta os processos de avaliação e certificação das forças”, aponta o porta-voz do Exército. “Permite ainda reduzir significativamente os custos e os riscos associados ao treino exclusivamente realizado em ambiente real”, reforça.

Concurso para melhorias no Centro de Capacitação

Um reforço tecnológico de capacitação, treino e formação parte de um plano de investimento mais global. “O investimento no CCTSC é plurianual e faseado, mantendo-se dentro do planeado, num montante global da ordem dos 5 milhões de euros até ser atingida a Full Operational Capability (FOC)”.

Um investimento essencial numa entidade vista como “um catalisador da modernização da Força Terrestre”. O Centro de Capacitação é “responsável pela execução e coordenação das atividades de capacitação tática, simulação e certificação de forças e militares” e, nesse sentido, “contribui para a introdução de novos meios e tecnologias, para a uniformização de técnicas, táticas e procedimentos e para o aprontamento e certificação de militares e forças até ao escalão companhia, incluindo aquelas que Portugal projeta no quadro dos seus compromissos internacionais”, explica porta-voz do Exército.

Mas não só. Ao nível da investigação, desenvolvimento e inovação no Exército, o Centro tem responsabilidades na “simulação, testagem, validação e operacionalização de produtos, serviços e procedimentos, contribuindo para a sua implementação no Exército e para o desenvolvimento tecnológico orientado para a capacitação militar terrestre”.

“Esta vertente é concretizada no treino operacional e em exercícios de experimentação, como o ARTEX 2026, que decorrerá no Campo Militar de Santa Margarida entre 28 de setembro e 14 de outubro de 2026″, refere. Exercício que, este ano, pela primeira vez, integra o OPEX da Agência Europeia de Defesa.

O Exército tem ainda previsto um investimento ao nível das infraestruturas do Centro de Capacitação. Desde 5 de agosto que o ramo lançou um anúncio, publicado em Diário da República, para um concurso internacional para obras no Centro, no valor de 75 mil euros, como base de licitação.

Está prevista a remodelação e adaptação de infraestruturas existentes, destacando-se a reabilitação de um hangar para instalação dos futuros simuladores, designadamente o simulador virtual de armamento e o simulador de realidade virtual tática, bem como a remodelação de módulos de edifícios para acolher as salas de simulação construtiva e de simulação virtual tática e as restantes áreas de trabalho do Centro. Porta-voz Exército Português

“O procedimento publicitado no Portal BASE respeita à componente de infraestruturas do CCTSC, no Campo Militar de Santa Margarida, e visa dotar o Centro de instalações adequadas aos sistemas de simulação que está a receber“, começa por explicar o porta-voz do ramo.

“Está prevista a remodelação e adaptação de infraestruturas existentes, destacando-se a reabilitação de um hangar para instalação dos futuros simuladores, designadamente o simulador virtual de armamento e o simulador de realidade virtual tática, bem como a remodelação de módulos de edifícios para acolher as salas de simulação construtiva e de simulação virtual tática e as restantes áreas de trabalho do Centro”, detalha.

“O projeto privilegia a reabilitação do edificado existente e a incorporação de soluções energéticas sustentáveis. Os elementos do procedimento, incluindo o respetivo preço base, constam das peças publicadas no Portal BASE”, aponta.