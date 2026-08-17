Fusões e aquisições movimentam 4,5 mil milhões até julho

Os negócios de fusões e aquisições, investimentos de capital privado e de risco (private equity e venture capital) e compra de ativos continuam em queda durante o verão. Entre janeiro e julho, registaram-se 289 transações onde empresas portuguesas estiveram envolvidas, o que corresponde a uma diminuição de 28% em relação aos mesmos meses do ano passado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Neste período, o mercado português de Mergers & Acquisitions (M&A) movimentou 4,5 mil milhões de euros, de acordo com os dados da TTR Data. Trata-se igualmente de uma redução na ordem dos 20% no valor mobilizado, embora apenas um terço (31%) das operações tenha publicado os preços envolvidos.

Em termos de áreas de atividade, o imobiliário continua a destacar-se como o setor mais ativo no mercado transacional em 2026, com 44 transações. “As aquisições estrangeiras no setor de tecnologia e Internet caíram em 23% em comparação ao mesmo período de 2025”, lê-se no mais recente relatório da empresa tecnológico-financeira.

Neste âmbito transfronteiriço, Espanha foi o país que realizou o maior número de investimentos em Portugal neste período, contabilizando 19 transações. Por sua vez, as empresas portuguesas escolheram Espanha e Brasil como principais destinos dos seus investimentos em M&A, com 32 e oito transações, respetivamente.

Em julho, o mercado de M&A reportou 42 fusões e aquisições – entre anunciadas e concluídas – num valor total de 1,4 mil milhões de euros.

Nos primeiros sete meses do ano, foram contabilizadas 44 transações de private equity, o que significou uma contração de 27% em comparação ao mesmo período de 2025, e realizaram-se 53 rondas de investimento de venture capital num total de 523 milhões de euros, perfazendo um crescimento de 5% no montante investido nas startups.

No segmento de compra de ativos (asset acquisitions), contabilizaram-se 68 transações com um valor de 2,3 mil milhões de euros, representando uma queda de 5% no capital mobilizado.

Os analistas da TTR enumeraram ainda as empresas que sobressaíram em Portugal na assessoria financeira e jurídica a operações de M&A, private equity, venture capital e mercados de capitais até julho de 2026. Segundo o ranking, foram as sociedades de advogados Cuatrecasas Portugal (em número, com 13 transações) e Morais Leitão (em valor, com 708,78 milhões de euros) e os bancos de investimento Houlihan Lokey (em número, com duas transações) e BTG Pactual (em valor, com 698,66 milhões de euros).