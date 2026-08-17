“IA, vamos conversar?” junta Carlão e Bárbara Tinoco para dar música à Staples

A campanha da Staples procura estimular um debate sobre a utilização da inteligência artificial no contexto escolar. A ideia criativa é interna da marca, tendo trabalhado diretamente com os artistas.

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A Staples centra a sua campanha de regresso às aulas numa conversa sobre a inteligência artificial (IA) nas escolas. A marca procura reforçar assim o seu posicionamento de campanhas de início de ano letivo assentes em temas com impacto social.

Sob o mote “IA, vamos conversar?”, a Staples convidou os artistas Carlão e Bárbara Tinoco para protagonizar uma conversa sobre o tema, através de um tema musical original criado por ambos para a campanha, acompanhado por um videoclip exclusivo. O filme combina imagem real com conteúdos produzidos através de IA, de forma intencional pela marca.

“Enquanto marca, queremos promover uma conversa sobre a utilização da IA que já faz parte do quotidiano dos alunos e professores, valorizando o seu potencial como uma aliada, mas também a importância de se continuar a pensar, questionar e desenvolver o espírito crítico em idade escolar“, afirma Sandra Loureiro, diretora de marketing da Staples, citada em comunicado.

A campanha introduz ainda uma mascote desenvolvida em IA, representada por uma mochila, que assume o papel de “mentora da IA” e protagonista do videoclip, sendo também responsável por dinamizar conteúdos nas redes sociais dedicados à utilização desta tecnologia no contexto escolar.

Ao longo das próximas semanas, a Staples irá disponibilizar conteúdos sobre literacia digital e IA, incluindo vídeos educativos, entrevistas a pais, alunos e professores, bem como um making of da produção da campanha. Ao nível da responsabilidade social, a marca associa-se à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), convidando os clientes a apoiar o projeto Linha Internet Segura, através de um donativo de um euro ou mais.

A campanha será comunicada através de televisão, rádio, plataformas digitais, redes sociais, direct mailing, email marketing, folhetos distribuídos porta a porta, pontos de venda e no site da marca. A negociação com os meios foi direta.

A ideia criativa é interna da marca, cuja equipa trabalhou diretamente com os artistas na criação do tema musical. O videoclip tem direção criativa e realização de Filipe Monteiro e produção da SN Films. A estratégia e criação de imagens em IA é da responsabilidade da Falamusa.