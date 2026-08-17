Inditex, ACS, Fluidra, Cellnex e Telefónica lideram a reputação algorítmica do IBEX 35 em 2026, segundo a RepIndex.AI

Inditex, ACS, Fluidra, Cellnex e Telefónica estão entre as empresas com melhor reputação algorítmica no IBEX 35 até agora em 2026, segundo a série de medições semanais preparadas pela RepIndex.AI desde o início do ano.

O ranking é liderado pela Inditex, com 69 pontos da RIXc, seguida pela ACS, com 68, e pela Fluidra, com 66, enquanto a Cellnex Telecom e a Telefónica alcançam os 64 pontos.

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A análise abrange 31 semanas e permite-nos observar não só a situação atual, mas também a evolução da perceção que as inteligências artificiais constroem em torno das grandes empresas espanholas cotadas. Neste período, a média do IBEX 35 passou de 65,5 para 62,7 pontos, o que representa uma diminuição de 2,8 pontos.

A Inditex, presidida por Marta Ortega, é também a empresa que mais melhorou durante o período. Sobe de 65 para 69 pontos, um avanço de quatro pontos que simultaneamente o torna o atual líder e a empresa que mais ganhou terreno desde janeiro.

O ACS, presidido por Florentino Pérez, ocupa o segundo lugar com 68 pontos e melhora três pontos em relação aos 65 com que iniciou a série. O seu desempenho coloca-o entre as empresas que melhor resistem à tendência geral descendente dos seletivos.

A Fluidra, presidida por Eloi Planes, atinge 66 pontos comparado com 63 no início do ano, também uma melhoria de três pontos. A sua trajetória contrasta com a queda da média do IBEX 35 e consolida-a entre as empresas que reforçaram a sua perceção algorítmica durante 2026.

A Cellnex Telecom, presidida por Óscar Fanjul, passa de 61 para 64 pontos, uma melhoria acumulada de três. A sua evolução reforça a importância de analisar a reputação algorítmica como uma série temporal e não apenas como uma fotografia isolada.

A Telefónica, presidida executivamente por Marc Murtra, também alcançou um RIXc de 64 pontos na medição de 16 de agosto e ocupa ainda a terceira posição entre as 25 empresas analisadas em Telecomunicações e Tecnologia, sete pontos acima da média do seu setor, situada em 57.

Na Telefónica, destaca-se especialmente a Execução Corporativa, com 71 pontos face à média do setor de 46; Atualidades e Pressão, com 75 em comparação com 62; e Coerência de Informação, com 71 em comparação com 61. Os seis modelos analisados têm classificações diferentes: Perplexity atribui-lhe 69 pontos, Gemini 68, Qwen 66, Grok 64, DeepSeek 60 e ChatGPT 59.

A série também reflete fortes divergências dentro do IBEX 35. Enquanto a Inditex ganha quatro pontos e a ACS, Fluidra e Cellnex avançam três, a Solaria perde 13 pontos desde janeiro, a Mapfre desce nove e a Naturgy e a CaixaBank sete.

Segundo a COO da RepIndex.AI, Carlota Turci Gordillo, “a série anual de RepIndex.AI, construída com medições semanais, permite-nos realizar um acompanhamento exaustivo da reputação algorítmica das empresas nos seis principais modelos de inteligência artificial. Já não estamos a falar de uma fotografia isolada, mas de uma reputação dinâmica que evolui semana após semana e que pode ser gerida proativamente praticamente em tempo real”.

Na sua opinião, “esta continuidade permite-nos identificar rapidamente mudanças de tendência, divergências entre modelos, pontos fortes e pontos de risco, e facilita que as empresas ajam segundo a sua narrativa, as suas evidências e as suas fontes antes que uma perceção negativa seja consolidada”.

RepIndex.AI mede a chamada reputação algorítmica semanalmente, ou seja, como os sistemas de inteligência artificial constroem e projetam a perceção de uma empresa com base na sua narrativa, evidências, fontes, atualidades, controvérsias, governação, coerência da informação e execução corporativa. A plataforma analisa seis modelos — ChatGPT, Perplexity, Gemini, DeepSeek, Grok e Qwen — usando consultas comparáveis e medições reproduzíveis.