Instituto Coordenadas alerta que a Europa precisa de grandes operadores de telecomunicações para competir na economia digital global
Para enfrentar os grandes ciclos tecnológicos associados às redes de nova geração, inteligência artificial, cloud, cibersegurança, edge computing e gestão avançada de dados.
O Instituto Coordenadas para a Governação e Economia Aplicada acredita que a Europa deve rever urgentemente o quadro regulatório do setor das telecomunicações se quiser competir na nova economia digital global, compreendendo que o continente precisa de operadores com maior escala, capacidade de investimento e dimensão transfronteiriça.
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O think tank sublinhou na segunda-feira que a concorrência nas telecomunicações já não pode ser analisada apenas a partir de uma perspetiva nacional, pois as empresas europeias competem num tabuleiro global de xadrez com grandes intervenientes tecnológicos dos Estados Unidos e da Ásia, que operam numa escala muito maior, maior capacidade financeira e ecossistemas industriais mais integrados, a partir de quadros regulatórios menos exigentes. Portanto, manter um mercado europeu excessivamente fragmentado e fortemente regulado reduz a capacidade do setor para investir, inovar e sustentar infraestruturas críticas para a soberania digital da Europa.
“A Europa não tem problemas de talento ou ambição tecnológica. Tem um problema de escala e eficiência regulatória. Sem operadores capazes de investir ao ritmo exigido pela economia digital, a soberania tecnológica europeia corre o risco de permanecer uma aspiração política sem uma base industrial suficiente”, disse o vice-presidente executivo do Instituto Coordenadas de Governação e Economia Aplicada, Jesús Sánchez Lambás.
O Instituto Coordenadas considera que o mercado europeu de telecomunicações enfrenta um problema estrutural de fragmentação. Comparada com grandes economias como os Estados Unidos, China ou Índia, onde poucos grandes grupos operam, a Europa mantém um número muito elevado de operadores mais ou menos relevantes, com estruturas locais e menor capacidade para gerar economias de escala. Esta atomização reduz a eficiência, limita a capacidade financeira do setor e dificulta a regulamentação e execução de investimentos industriais de longo prazo.
Este diagnóstico tem implicações diretas para a competitividade europeia. A perda de valor relativo do setor europeu das telecomunicações em comparação com outras regiões não é apenas um problema do mercado bolsista ou empresarial, mas um sintoma de uma menor capacidade para financiar infraestruturas, atrair talento, desenvolver as suas próprias capacidades tecnológicas e competir em áreas estratégicas. A Europa passou de liderar algumas fases da revolução móvel para ficar atrás em implementações avançadas como o 5G de alta capacidade, precisamente devido à dificuldade de mobilizar investimento em escala suficiente.
A nova economia digital exige uma leitura mais ampla da concorrência. Não se trata apenas de contar quantos operadores existem em cada país, mas de avaliar se o ecossistema europeu está em condições de implementar redes resilientes, desenvolver serviços digitais avançados, sustentar as suas próprias plataformas tecnológicas e competir com gigantes globais. Nos mercados maduros, a fragmentação excessiva enfraquece o investimento e, com isso, a própria qualidade da concorrência.
Assim, a consolidação do setor europeu das telecomunicações não deve ser entendida como um fim em si mesma, mas como uma alavanca para recuperar investimento, produtividade e liderança tecnológica. A escala permite gerar sinergias, otimizar redes, reduzir duplicações e libertar recursos que podem ser alocados a novas infraestruturas digitais, inovação, cibersegurança, cloud, IoT e serviços avançados para cidadãos e empresas de todos os setores.
O modelo europeu tem dado prioridade à redução de preços como principal indicador da concorrência. No entanto, o Instituto Coordenadas considera que esta aproximação é insuficiente na fase atual. O desafio já não é apenas garantir preços baixos a curto prazo, mas garantir que o setor possa financiar redes de muito alta capacidade, melhorar a resiliência, acelerar a digitalização industrial e sustentar tecnologias críticas para a autonomia estratégica da Europa. Um mercado maduro optará não por preços muito baixos e poucos serviços, mas pelos melhores operadores capazes de satisfazer necessidades crescentes.
“A concorrência que impede o investimento acaba por ser uma concorrência frágil. A Europa precisa de mercados abertos e exigentes, mas também de operadores capazes de gerar retornos suficientes para implementar redes, inovar e acompanhar a transformação digital de empresas, administrações e agregados familiares”, acrescentou o Instituto Coordenadas.
O Instituto Coordenadas salientou que o debate sobre a consolidação das telecomunicações faz parte de uma discussão mais ampla sobre a soberania tecnológica europeia, especialmente porque a sua própria inteligência artificial exige investimentos em larga escala em redes, armazenamento em nuvem, cibersegurança, governação de dados, computação de periferia e infraestruturas digitais resilientes. “Sem esta base tecnológica e operacional, a Europa dificilmente conseguirá converter a sua capacidade científica e industrial em autonomia e inovação eficaz”, sublisou.
Na opinião do think tank, a Europa tem pontos fortes relevantes: indústrias líderes, dados de qualidade, capacidades científicas, centros tecnológicos e setores estratégicos como energia, automóvel, saúde, defesa, indústria, finanças e serviços públicos. Mas estas vantagens exigem uma infraestrutura digital robusta e operadores capazes de antecipar necessidades, implementar, operar e proteger soluções à escala europeia, com um quadro regulatório não regido pelo princípio de redução de custos, mas sim pela melhoria das capacidades.
A Europa precisa de atualizar o seu quadro regulatório para incorporar a dimensão global do mercado digital. Durante anos, a política de concorrência analisou muitas operações de consolidação a partir de uma lógica nacionalista e focou-se nos efeitos de redução de custos. Esta visão deve evoluir para também avaliar o impacto no investimento, inovação, resiliência e capacidade de competir com plataformas globais.
A entidade defendeu avançar para um novo equilíbrio: permitir maior escala empresarial quando isso se traduz em compromissos verificáveis de investimento, implementação tecnológica, melhoria das infraestruturas e desenvolvimento de competências digitais europeias. Esta abordagem tornaria possível conciliar a proteção da concorrência com a necessidade de construir empresas de tratores capazes de assumir investimentos industriais complexos e de longo prazo.
“O debate não deve ser levantado como uma consolidação de sim ou não, mas em que condições a consolidação pode fortalecer a competitividade europeia. Mais escala deve ser acompanhada por mais investimento, mais inovação e mais capacidade tecnológica própria”, disse Sánchez Lambás.
O Instituto Coordenadas insistiu que defender os grandes operadores não significa enfraquecer a concorrência ou fechar mercados, mas sim reconhecer que a concorrência sustentável exige empresas capazes de investir, inovar e competir num ambiente global onde as infraestruturas digitais já são um ativo estratégico. A consolidação pode ajudar a construir um setor das telecomunicações europeu mais forte, menos fragmentado e com maior capacidade para aumentar a produtividade.
A questão que a Europa deve colocar é como combinar competição e escala. Um mercado com demasiados operadores enfraquecidos ou subsidiados pode oferecer preços baixos durante algum tempo, mas isso não garante necessariamente investimento suficiente para sustentar a próxima geração de infraestruturas digitais que fornecem os serviços que os consumidores e empresas europeus irão exigir a curto prazo. Pelo contrário, um quadro que permita operadores mais fortes, sob supervisão e com compromissos de investimento, pode reforçar a concorrência real contra grandes intervenientes globais.
O Instituto Coordenadas proclamou que “a Europa enfrenta uma decisão estratégica” porque pode continuar a ser principalmente um grande mercado consumidor para tecnologias desenvolvidas por terceiros, ou pode aspirar a tornar-se um interveniente tecnológico com a sua própria capacidade industrial. A consolidação do setor europeu das telecomunicações não resolverá todos os desafios da soberania digital por si só, mas é uma condição necessária para que a Europa possa financiar a infraestrutura de que necessita para liderar este período de mudança.
“O futuro digital da Europa não pode depender de um setor das telecomunicações enfraquecido e fragmentado, sem capacidade suficiente para investir. Se a Europa quer ser um interveniente em inteligência artificial, cloud, cibersegurança e infraestruturas críticas, precisa de operadores com escala europeia e ambição global”, concluiu Jesús Sánchez Lambás.
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