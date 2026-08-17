Instituto Coordenadas alerta que a Europa precisa de grandes operadores de telecomunicações para competir na economia digital global

O Instituto Coordenadas para a Governação e Economia Aplicada acredita que a Europa deve rever urgentemente o quadro regulatório do setor das telecomunicações se quiser competir na nova economia digital global, compreendendo que o continente precisa de operadores com maior escala, capacidade de investimento e dimensão transfronteiriça.

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O think tank sublinhou na segunda-feira que a concorrência nas telecomunicações já não pode ser analisada apenas a partir de uma perspetiva nacional, pois as empresas europeias competem num tabuleiro global de xadrez com grandes intervenientes tecnológicos dos Estados Unidos e da Ásia, que operam numa escala muito maior, maior capacidade financeira e ecossistemas industriais mais integrados, a partir de quadros regulatórios menos exigentes. Portanto, manter um mercado europeu excessivamente fragmentado e fortemente regulado reduz a capacidade do setor para investir, inovar e sustentar infraestruturas críticas para a soberania digital da Europa.

“A Europa não tem problemas de talento ou ambição tecnológica. Tem um problema de escala e eficiência regulatória. Sem operadores capazes de investir ao ritmo exigido pela economia digital, a soberania tecnológica europeia corre o risco de permanecer uma aspiração política sem uma base industrial suficiente”, disse o vice-presidente executivo do Instituto Coordenadas de Governação e Economia Aplicada, Jesús Sánchez Lambás.

O Instituto Coordenadas considera que o mercado europeu de telecomunicações enfrenta um problema estrutural de fragmentação. Comparada com grandes economias como os Estados Unidos, China ou Índia, onde poucos grandes grupos operam, a Europa mantém um número muito elevado de operadores mais ou menos relevantes, com estruturas locais e menor capacidade para gerar economias de escala. Esta atomização reduz a eficiência, limita a capacidade financeira do setor e dificulta a regulamentação e execução de investimentos industriais de longo prazo.

Este diagnóstico tem implicações diretas para a competitividade europeia. A perda de valor relativo do setor europeu das telecomunicações em comparação com outras regiões não é apenas um problema do mercado bolsista ou empresarial, mas um sintoma de uma menor capacidade para financiar infraestruturas, atrair talento, desenvolver as suas próprias capacidades tecnológicas e competir em áreas estratégicas. A Europa passou de liderar algumas fases da revolução móvel para ficar atrás em implementações avançadas como o 5G de alta capacidade, precisamente devido à dificuldade de mobilizar investimento em escala suficiente.

A nova economia digital exige uma leitura mais ampla da concorrência. Não se trata apenas de contar quantos operadores existem em cada país, mas de avaliar se o ecossistema europeu está em condições de implementar redes resilientes, desenvolver serviços digitais avançados, sustentar as suas próprias plataformas tecnológicas e competir com gigantes globais. Nos mercados maduros, a fragmentação excessiva enfraquece o investimento e, com isso, a própria qualidade da concorrência.

Assim, a consolidação do setor europeu das telecomunicações não deve ser entendida como um fim em si mesma, mas como uma alavanca para recuperar investimento, produtividade e liderança tecnológica. A escala permite gerar sinergias, otimizar redes, reduzir duplicações e libertar recursos que podem ser alocados a novas infraestruturas digitais, inovação, cibersegurança, cloud, IoT e serviços avançados para cidadãos e empresas de todos os setores.

O modelo europeu tem dado prioridade à redução de preços como principal indicador da concorrência. No entanto, o Instituto Coordenadas considera que esta aproximação é insuficiente na fase atual. O desafio já não é apenas garantir preços baixos a curto prazo, mas garantir que o setor possa financiar redes de muito alta capacidade, melhorar a resiliência, acelerar a digitalização industrial e sustentar tecnologias críticas para a autonomia estratégica da Europa. Um mercado maduro optará não por preços muito baixos e poucos serviços, mas pelos melhores operadores capazes de satisfazer necessidades crescentes.

“A concorrência que impede o investimento acaba por ser uma concorrência frágil. A Europa precisa de mercados abertos e exigentes, mas também de operadores capazes de gerar retornos suficientes para implementar redes, inovar e acompanhar a transformação digital de empresas, administrações e agregados familiares”, acrescentou o Instituto Coordenadas.

O Instituto Coordenadas salientou que o debate sobre a consolidação das telecomunicações faz parte de uma discussão mais ampla sobre a soberania tecnológica europeia, especialmente porque a sua própria inteligência artificial exige investimentos em larga escala em redes, armazenamento em nuvem, cibersegurança, governação de dados, computação de periferia e infraestruturas digitais resilientes. “Sem esta base tecnológica e operacional, a Europa dificilmente conseguirá converter a sua capacidade científica e industrial em autonomia e inovação eficaz”, sublisou.

Na opinião do think tank, a Europa tem pontos fortes relevantes: indústrias líderes, dados de qualidade, capacidades científicas, centros tecnológicos e setores estratégicos como energia, automóvel, saúde, defesa, indústria, finanças e serviços públicos. Mas estas vantagens exigem uma infraestrutura digital robusta e operadores capazes de antecipar necessidades, implementar, operar e proteger soluções à escala europeia, com um quadro regulatório não regido pelo princípio de redução de custos, mas sim pela melhoria das capacidades.

A Europa precisa de atualizar o seu quadro regulatório para incorporar a dimensão global do mercado digital. Durante anos, a política de concorrência analisou muitas operações de consolidação a partir de uma lógica nacionalista e focou-se nos efeitos de redução de custos. Esta visão deve evoluir para também avaliar o impacto no investimento, inovação, resiliência e capacidade de competir com plataformas globais.

A entidade defendeu avançar para um novo equilíbrio: permitir maior escala empresarial quando isso se traduz em compromissos verificáveis de investimento, implementação tecnológica, melhoria das infraestruturas e desenvolvimento de competências digitais europeias. Esta abordagem tornaria possível conciliar a proteção da concorrência com a necessidade de construir empresas de tratores capazes de assumir investimentos industriais complexos e de longo prazo.

“O debate não deve ser levantado como uma consolidação de sim ou não, mas em que condições a consolidação pode fortalecer a competitividade europeia. Mais escala deve ser acompanhada por mais investimento, mais inovação e mais capacidade tecnológica própria”, disse Sánchez Lambás.

O Instituto Coordenadas insistiu que defender os grandes operadores não significa enfraquecer a concorrência ou fechar mercados, mas sim reconhecer que a concorrência sustentável exige empresas capazes de investir, inovar e competir num ambiente global onde as infraestruturas digitais já são um ativo estratégico. A consolidação pode ajudar a construir um setor das telecomunicações europeu mais forte, menos fragmentado e com maior capacidade para aumentar a produtividade.

A questão que a Europa deve colocar é como combinar competição e escala. Um mercado com demasiados operadores enfraquecidos ou subsidiados pode oferecer preços baixos durante algum tempo, mas isso não garante necessariamente investimento suficiente para sustentar a próxima geração de infraestruturas digitais que fornecem os serviços que os consumidores e empresas europeus irão exigir a curto prazo. Pelo contrário, um quadro que permita operadores mais fortes, sob supervisão e com compromissos de investimento, pode reforçar a concorrência real contra grandes intervenientes globais.

O Instituto Coordenadas proclamou que “a Europa enfrenta uma decisão estratégica” porque pode continuar a ser principalmente um grande mercado consumidor para tecnologias desenvolvidas por terceiros, ou pode aspirar a tornar-se um interveniente tecnológico com a sua própria capacidade industrial. A consolidação do setor europeu das telecomunicações não resolverá todos os desafios da soberania digital por si só, mas é uma condição necessária para que a Europa possa financiar a infraestrutura de que necessita para liderar este período de mudança.

“O futuro digital da Europa não pode depender de um setor das telecomunicações enfraquecido e fragmentado, sem capacidade suficiente para investir. Se a Europa quer ser um interveniente em inteligência artificial, cloud, cibersegurança e infraestruturas críticas, precisa de operadores com escala europeia e ambição global”, concluiu Jesús Sánchez Lambás.