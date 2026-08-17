LALIGA Bares transforma Ampuero na segunda bancada do Real Racing Club no seu regresso à elite do futebol
O município cantábrico de Ampuero acolheu durante o fim de semana a primeira grande ação territorial da LALIGA Bares da época 2026/27.
Por ocasião do regresso do Real Racing Club à LALIGA EA SPORTS e com o seu primeiro jogo em casa na Primeira Divisão, que terminou empatado 2-2 frente ao Villarreal CF em El Sardinero.
A iniciativa reuniu vizinhos, hoteleiros e figuras ligadas ao clube para destacar o papel dos bares como espaços onde se partilha a experiência de cada dia.
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Um dos momentos principais aconteceu na sexta-feira com a visita de Íñigo Sainz-Maza, capitão do Real Racing Club, a Ampuero, a sua cidade natal. O futebolista visitou La Trastienda, Café Bar del Río, Pub Pino Verde e La Ribera, onde partilhou tempo com hoteleiros, vizinhos e adeptos da equipa antes do início de uma época especialmente significativa para as corridas. Além disso, colocou a placa que distingue as barras como Estabelecimentos Oficiais das Barras LALIGA.
Sob o lema ‘O dia começa nos bares’, a LALIGA destacou a importância da indústria da hotelaria como ponto de encontro e a sua capacidade de gerar atividade em torno dos jogos. Através desta iniciativa, os recintos participantes aproximaram a competição dos seus clientes através de experiências, dinâmicas e rifas exclusivas, reforçando o seu papel como segunda divisão do futebol.
A programação continuou ao longo do fim de semana com diferentes experiências nos estabelecimentos participantes. Os adeptos puderam desfrutar do início da competição através de atividades participativas e rifas exclusivas, gerando novos momentos de encontro e contribuindo para dinamizar a indústria local da hotelaria em torno da competição.
Neste domingo, coincidindo com o jogo entre o Real Racing Club e o Villarreal CF, o Ampuero acolheu o evento central da LALIGA Bares, que contou com a presença de Pedro Munitis, uma das figuras mais reconhecidas na história recente do clube e do futebol cantábrico, juntamente com representantes institucionais, hoteleiros e adeptos.
Posteriormente, Munitis partilhou o dia com os adeptos e acompanhou o primeiro jogo em casa do Racing na Primeira Divisão a partir de um dos estabelecimentos transmitidos pela LALIGA em Ampuero.
Esta ação abre o programa territorial da LALIGA Bares para a época 2026/27, com Ampuero como primeira paragem numa rota que será replicada ao longo do percurso em diferentes municípios, reforçando a ligação entre competição, hospitalidade e bares como espaços de encontro para adeptos.
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