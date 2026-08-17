Médicos de Ceuta alertam para um “risco real de epidemia” um dia após a visita de Mónica García

O presidente do Colégio Oficial de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, alertou hoje, que existe um “risco real de epidemia” na cidade autónoma e descreveu a situação como uma “bomba-relógio”, apenas um dia depois da Ministra da Saúde, Mónica García, ter visitado Ceuta e negado que o seu sistema de saúde esteja colapsado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

García reconheceu este domingo que o sistema está “stressado”, embora tenha afirmado que “não está colapsado” e assegurado que existem recursos suficientes para responder à procura de cuidados.

O presidente dos médicos de Ceuta sustenta, no entanto, que o aumento da atividade está a ser essencialmente sustentado devido ao excesso de esforço dos profissionais. “Nós, médicos, discordamos dessa opinião”, disse Roviralta, que recordou que o Serviço de Urgência passou a suportar aumentos extraordinários de doentes, mantendo basicamente a mesma estrutura de saúde.

A própria ministra estimou este domingo que 5.800 migrantes foram tratados pelos serviços de saúde de Ceuta nos últimos 15 dias, dos quais cerca de 3.500 foram assistidos em Cuidados Primários e 2.300 no Hospital Universitário. No momento de maior pressão, registaram-se 1.149 assistências em apenas 24 horas, enquanto atualmente se mantêm entre 200 e 400 assistências diárias.

“BOMBA-RELÓGIO”

A principal preocupação do Colégio de Médicos é agora epidemiológica. Roviralta alertou que entre as pessoas que chegam a Ceuta existem casos de gastroenterite, sarna e tuberculose, num contexto em que milhares de imigrantes permanecem ou permaneceram em condições precárias de higiene e saúde. “Isto é uma bomba-relógio”, disse o presidente da Associação, que receia que novos surtos possam ocorrer se não forem adotadas medidas preventivas e de assistência adicionais.

O chefe de Medicina Preventiva do Hospital Universitário, Julián Domínguez, já tinha confirmado a existência de um surto de gastroenterite e casos específicos de tuberculose e sarna, alertando para o excesso de cuidados. García, por sua vez, defendeu este domingo que o risco epidemiológico para os residentes de Ceuta é baixo e moderado para os imigrantes e recusou-se a identificar imigração e doença.

A Associação exige que os recursos disponíveis sejam imediatamente reforçados. Entre as suas propostas está a reabertura do antigo hospital militar em Ceuta como uma unidade de saúde temporária ou de habilitar um hospital de campanha, além de enviar profissionais da Península para evitar que a resposta continue a depender do excesso de esforço do pessoal existente.

Roviralta também questionou que o Governo considere suficiente a contratação temporária de cerca de 60 profissionais até ao final de agosto e apelou a uma resposta estrutural para as carências que, segundo os médicos, já existiam antes do atual estado de emergência.

SAÚDE ENVIA REFORÇOS EPIDEMIOLÓGICOS

A visita de García terminou, no entanto, com novas medidas. O Ministério da Saúde anunciou o envio do seu próprio pessoal especializado em controlo epidemiológico e medicina preventiva, que trabalhará em coordenação com as autoridades sanitárias de Ceuta, além de manter os cerca de 60 profissionais contratados como reforço até 31 de agosto.

A ministra defendeu que Ceuta ainda tem capacidade para enfrentar cenários de maior procura e manteve que não foi necessário suspender as férias nem mobilizar reforços extraordinários de outras comunidades. A Ingesa, que depende do Ministério e tem todas as responsabilidades de saúde na cidade autónoma, também mantém que cerca de metade das camas hospitalares permanecem disponíveis.

O Colégio de Médicos tem uma interpretação oposta. Antes da visita de García, ele já tinha formalmente exigido a sua viagem “urgente” a Ceuta e alertado para uma “catástrofe de saúde”, alegando que não bastava gerir a crise à distância e apelando à “presença, liderança e decisões imediatas”.