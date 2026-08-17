Mota-Engil autonomiza negócio da mineração após admitir entrada de novos investidores

A Mota-Engil acaba de constituir uma nova sociedade, a Mota-Engil Mining Services, autonomizando desta forma o negócio da prestação de serviços de mineração. A notícia é avançada esta segunda-feira pelo Jornal de Negócios, indicando que para esta nova empresa irão passar os 11 contratos que o grupo tem atualmente nesta área, a maioria dos quais em África, mas também na Arménia.

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Atualmente, cada contrato de mineração da Mota-Engil está numa empresa própria, e várias dessas empresas estavam sob a chancela da Mota-Engil África. Com a constituição da Mota-Engil Mining Services, o grupo separa esta atividade das outras áreas de referência, engenharia e construção, sendo público que a empresa está também a dar passos no sentido de passar a explorar minas próprias, nos Camarões e no Malawi.

Na base do lançamento desta nova empresa pode estar ainda a possibilidade de vir a abrir o capital desta área de negócio a outros investidores. Essa mesma hipótese foi avançada em março pelo administrador executivo Manuel Mota, por ocasião do Capital Markets Day, ao afirmar: “Abrir capital é uma possibilidade. É uma coisa que estamos a considerar. Tivemos aproximações nesse sentido.” Manuel Mota é, precisamente, o presidente desta nova entidade.

No ano passado, a mineração gerou receitas de 732 milhões de euros para a Mota-Engil e um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 216 milhões. A empresa antecipa também uma “maior rentabilidade” da mineração “nos próximos anos”.