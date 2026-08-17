Multicare integra cobertura opcional de saúde oral nos seguros

A Multicare, seguradora de saúde do Grupo Fidelidade, passou a disponibilizar uma cobertura opcional de saúde oral na maioria da sua oferta de seguros de saúde standard, tanto para clientes particulares como para empresas. A solução dá acesso a vários atos clínicos sem custos adicionais e a preços convencionados na Rede Multicare Dental para tratamentos de maior complexidade.

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Recentemente, a seguradora abriu a sua primeira clínica própria em Portugal, uma unidade de medicina dentária, em Lisboa.

A nova cobertura inclui a realização de consultas de avaliação, destartarizações, radiografias panorâmicas, estudos de ortodontia e implantologia, aplicação de fluoretos, selantes dentários e uma restauração sem encargos adicionais no momento da prestação.

A alteração pretende facilitar o acesso a cuidados dentários preventivos e responder à tendência de adiamento de tratamentos de saúde oral até ao aparecimento de situações de urgência ou complicações clínicas.

A nova cobertura está disponível tanto em apólices individuais como em contratos de grupo. Para os clientes particulares, a solução procura incentivar o acompanhamento regular e contribuir para uma melhor gestão do orçamento familiar. No segmento empresarial, a componente de saúde oral passa a integrar os pacotes de benefícios disponibilizados aos trabalhadores.

A seguradora atualizou ainda o seu produto autónomo de saúde oral, que passa a incluir o serviço Medicina Online, com atendimento contínuo em Medicina Geral e Familiar, consultas de Pediatria e uma restauração sem custos adicionais.

Segundo Maria Brandão de Vasconcelos, Diretora de Produtos e Marketing da Multicare, a nova cobertura pretende reforçar o compromisso da seguradora com soluções “simples, acessíveis e ajustadas às necessidades dos clientes”.