Multicare integra cobertura opcional de saúde oral nos seguros
Adesão permite acesso a consultas de avaliação, destartarizações e outros atos sem custos adicionais, além de preços convencionados na Rede Multicare Dental para apólices particulares e empresariais.
A Multicare, seguradora de saúde do Grupo Fidelidade, passou a disponibilizar uma cobertura opcional de saúde oral na maioria da sua oferta de seguros de saúde standard, tanto para clientes particulares como para empresas. A solução dá acesso a vários atos clínicos sem custos adicionais e a preços convencionados na Rede Multicare Dental para tratamentos de maior complexidade.
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Recentemente, a seguradora abriu a sua primeira clínica própria em Portugal, uma unidade de medicina dentária, em Lisboa.
A nova cobertura inclui a realização de consultas de avaliação, destartarizações, radiografias panorâmicas, estudos de ortodontia e implantologia, aplicação de fluoretos, selantes dentários e uma restauração sem encargos adicionais no momento da prestação.
A alteração pretende facilitar o acesso a cuidados dentários preventivos e responder à tendência de adiamento de tratamentos de saúde oral até ao aparecimento de situações de urgência ou complicações clínicas.
A nova cobertura está disponível tanto em apólices individuais como em contratos de grupo. Para os clientes particulares, a solução procura incentivar o acompanhamento regular e contribuir para uma melhor gestão do orçamento familiar. No segmento empresarial, a componente de saúde oral passa a integrar os pacotes de benefícios disponibilizados aos trabalhadores.
A seguradora atualizou ainda o seu produto autónomo de saúde oral, que passa a incluir o serviço Medicina Online, com atendimento contínuo em Medicina Geral e Familiar, consultas de Pediatria e uma restauração sem custos adicionais.
Segundo Maria Brandão de Vasconcelos, Diretora de Produtos e Marketing da Multicare, a nova cobertura pretende reforçar o compromisso da seguradora com soluções “simples, acessíveis e ajustadas às necessidades dos clientes”.
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