O que perde uma autarquia quando não apresenta candidatura?

O trabalho do poder local pode não ser totalmente visível ou óbvio, mas, todos os dias, as autarquias portuguesas desenvolvem projetos que melhoram a vida das pessoas.

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São iniciativas que promovem a inclusão social, valorizam o património, dinamizam a economia local, apostam na sustentabilidade, reforçam a educação ou aproximam os cidadãos da vida pública.

No entanto, muitas destas iniciativas, acabam por nunca sair das fronteiras do próprio concelho.

Ao não apresentar uma candidatura ao Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros, uma autarquia pode estar a perder muito mais do que a possibilidade de receber uma distinção.

Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido

Cada candidatura representa uma oportunidade para mostrar o trabalho realizado pelas equipas municipais e dar a conhecer projetos que fazem a diferença nas comunidades.

Participar é também uma forma de valorizar o esforço, a dedicação e a capacidade de inovação de todos os profissionais envolvidos na concretização de cada iniciativa.

Inspirar outras autarquias

Muitas das boas práticas implementadas nos municípios portugueses podem servir de inspiração para outros territórios.

Ao partilhar um projeto, a sua autarquia contribui para a divulgação de soluções que podem ser adaptadas e replicadas noutras comunidades.

É assim que se promove a inovação e a melhoria contínua no poder local.

Reconhecer quem faz acontecer

Por detrás de cada projeto existem equipas técnicas, parceiros, associações, escolas e cidadãos que contribuíram para a sua concretização.

A candidatura é também uma forma de reconhecer esse trabalho coletivo e de dar-lhe a projeção que merece.

O reconhecimento começa com uma candidatura

Ganhar um prémio é importante, mas dar visibilidade ao trabalho desenvolvido, inspirar outros municípios e valorizar quem faz acontecer pode ser igualmente significativo.

Se a sua autarquia desenvolveu um projeto que merece ser conhecido, esta é a oportunidade para o apresentar.

As candidaturas à 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros decorrem até 10 de setembro.