Pep Busquets passou os exames médicos na Clínica Diagonal antes de iniciar a pré-época no FIATC Girona

O jogador de basquetebol Pep Busquets realizou os respetivos exames médicos com o FIATC Girona na sexta-feira, como parte da preparação para a época 2026-2027. O avançado da equipa principal masculina desta equipa passou por diferentes testes na Clínica Diagonal (Esplugues de Llobregat, Barcelona) da FIATC Seguros, principal patrocinador do clube, antes de regressar à dinâmica da equipa e iniciar a pré-época.

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O exame faz parte dos exames médicos que os jogadores do FIATC Girona estão a realizar esta semana para avaliar o seu estado de saúde e condição física antes de regressarem aos treinos. Especificamente, Busquets foi submetido a um protocolo completo de avaliação que incluiu uma análise clínica, uma avaliação da composição corporal com tecnologia Tanita, uma ecocardiografia e uma ressonância magnética.

No final dos testes, Pep Busquets partilhou as suas primeiras impressões antes de regressar à dinâmica da equipa. “Estamos ansiosos por começar, para começar o ano tal como terminámos no ano passado e para que as pessoas se voltem a ligar a nós em Fontajau. As primeiras semanas vão ser difíceis, tal como foram no ano passado, mas servem para nos pôr na linha, ligar-nos aos colegas o mais rapidamente possível e entrar no ritmo. Sei que toda a gente vem com muito entusiasmo. O mais importante é que a equipa assimile o estilo que Moncho quer impor, que é diferente para jogadores estrangeiros e que começam a época todos ligados”, disse ele.

Os exames médicos que o plantel está a realizar permitem-nos avaliar o estado de saúde e condição física dos jogadores antes de enfrentarmos as exigências da pré-época e da nova campanha na Liga Endesa. Há poucos dias foi o capitão do FIATC Girona, Sergi Martínez, quem os completou, também na Clínica Diagonal.

Como principal parceiro do clube, a FIATC sublinhou num comunicado que é responsável pela realização destes testes médicos. A colaboração entre a companhia de seguros e o clube de Girona faz parte da aliança assinada em 2018 e reforçada desde julho, quando a FIATC deu nome à equipa principal masculina.

Com os exames médicos em andamento, o FIATC Girona está a finalizar os preparativos para iniciar a pré-época sob a direção de Moncho Fernández. A nova época contará com várias adições ao plantel, incluindo Mac McClung, Aljaž Kunc, David N’Guessan, Isaac Vázquez, Andrzej Pluta e Stanley Whittaker.