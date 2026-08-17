Tax Free: Comprador médio gasta 2.000 euros na Avenida da Liberdade

A Avenida da Liberdade concentrou mais de um terço das compras 'tax free' realizadas em Portugal em 2025. Cada turista gastou, em média, mais de 2.000 euros.

Do total de mais de 88,6 milhões de euros em IVA que o Fisco devolveu aos turistas provenientes de países fora da União Europeia em 2025, mais de 29,5 milhões de euros resultaram de compras na artéria que reúne Louis Vuitton, Prada, Cartier e Van Cleef & Arpels, entre outras marcas de luxo. A Avenida da Liberdade representou “mais de um terço do total de compras tax free realizadas em Portugal”, de acordo com Renato Leite, managing director da Global Blue by Shift4, ao ECO Avenida.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Segundo a mesma entidade, é também nesta zona de Lisboa que mais se compra. “O valor médio gasto por comprador ultrapassou os 2.000 euros, o mais elevado do país”, diz ainda o managing director da empresa.

Por nacionalidades, os EUA, o Brasil e a China “foram os três principais mercados de origem dos compradores, entre mais de 150 nacionalidades que realizaram compras na Avenida da Liberdade”, precisa Renato Leite. Não é assim quando se olha para os números globais.

Como o ECO/EContas explica aqui, “os nacionais de Brasil, Estados Unidos, Angola e China, num total de 257 nacionalidades, explicam, por esta ordem, mais de metade das faturas certificadas no e-Taxfree”, de acordo com o Relatório de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras de 2025, remetido pelo Ministério das Finanças ao Parlamento, que reúne estes dados. Este ranking mantém-se sem alterações sem 2024.

O documento mostra que os turistas brasileiros representam, de longe, a principal nacionalidade com faturas certificadas, com um peso de 23,65%. Mas não são quem em média mais gasta. O valor médio das suas compras situa-se nos 436 euros, muito atrás dos americanos, que gastam em média 1.055 euros. Já os chineses gastam um valor médio de 1.437 euros. Em qualquer caso, menos do que o valor médio de 2.000 euros que a Global Blue by Shift4 contabiliza na Avenida da Liberdade.

Moda e vestuário assim como relógios e joalharia são os artigos mais comprados na Avenida da Liberdade, e constituem também a oferta mais expressiva desta área.

O valor de 88,6 milhões de euros que foi devolvido pelo Fisco em IVA aos turistas provenientes de países fora da União Europeia no ano passado, ao abrigo do regime de ‘tax free’, representa um aumento de cerca de 3% face a 2024 e resulta da certificação de 928 mil faturas, uma subida de 4,5% face ao número certificado no ano anterior, de acordo com o ECO/EContas.