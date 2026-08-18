Alemanha inaugura novo centro tecnológico dedicado a drones

A Alemanha inaugurou esta terça-feira um novo centro tecnológico dedicado à utilização segura de drones e à deteção e neutralização de aparelhos hostis, justificado pelo Governo devido às ameaças híbridas que o país enfrenta.

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“Somos alvo de ataques híbridos diariamente. Atacam a Alemanha porque somos a peça central no coração da Europa”, declarou o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, durante a cerimónia de inauguração do centro, ligado ao Centro Aeroespacial Alemão (DLR) em Cochstedt (leste).

Dobrindt insistiu que “quem aponta à Alemanha, atinge toda a Europa”, e, sem nunca se referir de forma explícita à Rússia, mas falando de “operações secretas de potências estrangeiras”, disse que “esse é o objetivo da espionagem, da sabotagem, da desestabilização e das operações de influência”.

O ministro conservador sublinhou a importância de a Alemanha investir na investigação para não ficar “para trás”, isto depois de, já no corrente mês de agosto, ter sido encontrado no aeroporto de Leipzig (leste) um drone equipado com uma carga explosiva, num caso que as autoridades estão a investigar como uma tentativa de atentado.

A “ideia pérfida” por trás desta ação em Leipzig, sobre cuja autoria também não fez suposições, é, de acordo com Dobrindt, conseguir a “subjugação política e social” e “minar a confiança no Estado”.

O ministro do Interior alemão lembrou que, para fazer face a estas situações, foi criada no ano passado uma unidade de defesa antidrones no seio da Polícia Federal, a qual vai ser agora reforçada, anunciou.

Em Cochstedt, o DLR já dispõe do Centro Nacional de Testes de Sistemas Aéreos Não Tripulados, inaugurado em 2021.