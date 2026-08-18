Ana Maria Lopes vai ser a diretora da Microsoft em Portugal
Sucessora de Andres Ortolá é 'prata da casa', licenciada em Engenharia Química e experiente na modernização de empresas. Em setembro, torna-se a 3ª mulher a liderar a operação nacional da tecnológica.
Já é conhecido o nome de quem sucede a Andres Ortolá na liderança da Microsoft Portugal. A tecnológica norte-americana anunciou esta terça-feira a nomeação de Ana Maria Lopes como nova diretora-geral a partir do próximo dia 1 de setembro de 2026.
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Ana Maria Lopes, ‘prata da casa’, irá reportar diretamente a Charles Calestroupat, presidente da Microsoft Europa do Sul. “A nomeação acontece no novo ano fiscal da Microsoft e acompanha uma evolução da organização da empresa na Europa. Neste contexto, a Microsoft Portugal passa a contar com uma estrutura de liderança dedicada ao mercado nacional, mantendo uma estreita articulação com a Microsoft South Europe”, informa a multinacional com sede em Redmond, nos Estados Unidos.
Licenciada em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico, Ana Maria Lopes consolidou a carreira na Microsoft, desde 2014, tornando-se agora a terceira mulher a liderar a operação da empresa em Portugal. Antes de ser promovida a este novo cargo, liderou a área de Modernization and Third-Party Sales Solutions para a região da Europa, Médio Oriente e África, apoiando empresas na modernização das suas plataformas tecnológicas e na aceleração da inovação e coordenou as áreas de Small, Medium & Corporate e Enterprise Commercial na empresa.
Paralelamente, desempenhou funções ligadas à estratégia de vendas de soluções de Data Modernization, na modernização de produtos Oracle para Microsoft Azure e Data&AI para a região da Europa Ocidental, tendo trabalhado na consultora Accenture antes de se juntar a esta empresa.
A sucessora de Andres Ortolá – que liderou a operação portuguesa da empresa de software e inteligência artificial entre 2022 e 2026 – “conhece profundamente o mercado português”, garante a Microsoft.
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