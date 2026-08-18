Brasileira Darede escolhe Lisboa como “hub europeu” e vai contratar mais 10 pessoas

A consultora tecnológica brasileira Darede, especializada em cloud, inteligência artificial (IA) e transformação digital, está a reforçar a sua operação em Portugal, dois anos após a entrada neste mercado, e escolheu-o como hub europeu a partir do qual será coordenada a expansão na operação na Europa.

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A aposta prevê a contratação de cerca de 10 pessoas, sobretudo para funções comerciais e técnicas, até ao final deste ano.

“A decisão de fazer de Portugal o nosso hub europeu resulta da evolução que temos registado no mercado e da confiança no potencial de crescimento da operação”, começa por explicar o responsável pela região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA) da Darede, Diego Marques, em comunicado divulgado esta terça-feira aos meios de comunicação social.

A motivar o reforço de investimento, cujo valor não foi divulgado, está um contrato com a tecnológica norte-americana Amazon Web Services (AWS) com a qual assinou um Strategic Collaboration Agreement (SCA) para um plano conjunto de investimento destinado a acelerar o crescimento da operação europeia da Darede e a inovação através da adoção de IA.

“O acordo contempla igualmente investimento na atração e desenvolvimento de talento local, reforçando a capacidade da empresa para responder à crescente procura por projetos de cloud e IA. Portugal assume um papel particularmente relevante nesta estratégia enquanto hub europeu da empresa”, explica ainda a Darede



Segundo Diego Marques, o investimento da AWS permite “reforçar a equipa, aumentar a proximidade às empresas portuguesas, ajudá-las a modernizar as suas infraestruturas e a acelerar a adoção de cloud e IA de forma segura e sustentável”. “Muitas organizações continuam a operar com infraestruturas pouco eficientes ou avançam para a cloud e para a IA sem uma estratégia clara para os dados, a segurança e o controlo de custos. Ao mesmo tempo, têm de responder a um enquadramento regulatório cada vez mais exigente”, sublinha, referindo-se ao AI Act, à diretiva NIS2, ao regulamento DORA e ao RGPD.

Fundada em 2013 e com operações no Brasil, Portugal, Espanha e Itália, a Darede conta atualmente com uma equipa de cerca de 20 profissionais dedicada ao mercado europeu, distribuída por diferentes geografias e por áreas comerciais, técnicas, de marketing e de serviços. O escritório em território nacional localiza-se em Algés, na Área Metropolitana de Lisboa, mas o objetivo é a avançar, progressivamente, a entrada em novos países.

Em 2025, o primeiro ano na íntegra da empresa paulista no mercado nacional, representou cerca de 4% do negócio global da Darede. Atualmente, trabalha com cerca de 50 clientes portugueses, aproximadamente 75% dos quais pequenas e médias empresas, para as quais desenvolve projetos nas áreas de cloud, modernização de infraestruturas, cibersegurança e IA.