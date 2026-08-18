Da falta de “surpresa” ao “truque contabilístico”: Partidos reagem ao estudo sobre Segurança Social

À direita do PSD, assinala-se a ausência de surpresa pelas conclusões do relatório para a reforma da Segurança Social. À esquerda do PS, surgem acusações de “truques contabilísticos”. Da IL ao PCP, passando pelo Bloco de Esquerda, partidos começam a posicionar-se sobre o tema.

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Ano e meio após ter sido criado, o grupo de trabalho apresentou, esta terça-feira, as suas principais conclusões e recomendações. Os especialistas alertaram que, considerando o saldo da Segurança Social e da CGA, há um défice de 1,9 mil milhões de euros, e não um excedente, como tem sido anunciado nos últimos anos.

“Nada disto devia ser surpresa”. IL diz que estudo confirma o que partido “repete há anos”

A Iniciativa Liberal (IL) considerou que o estudo sobre a Segurança Social vem confirmar o que o partido “repete há anos”, de que “o sistema de pensões não é sustentável no desenho atual”, defendendo que “continuar a adiar a decisão política é uma escolha que sai cara a quem está a entrar agora no mercado de trabalho e que põe em causa o futuro dessas gerações”.

Numa declaração escrita enviada ao ECO, a IL assinalou que ainda não teve acesso à versão integral do relatório, mas que irá analisar com “o rigor que um documento desta dimensão exige”. Ainda assim, com base na apresentação feita esta terça-feira, sublinha que “já é possível perceber a dimensão do problema e a direção de algumas das propostas”, estando algumas em linha com o que o partido tem proposto, como os planos complementares com inscrição automática e a conta-poupança reforma para os mais jovens.

Os excedente que sucessivos Governos e parte da oposição se orgulham e se querem apropriar em medidas populistas é, nas palavras do próprio coordenador do estudo, uma “ilusão”. Iniciativa Liberal

Para o partido, o relatório vem revelar que “os excedente que sucessivos Governos e parte da oposição se orgulham e se querem apropriar em medidas populistas é, nas palavras do próprio coordenador do estudo, uma «ilusão»”.

“Parte do excedente da Segurança Social é um efeito contabilístico: desde 2006, os novos trabalhadores da função pública descontam para o regime geral, não para a CGA, o que gera receita sem despesa imediata. Retirado esse efeito, o excedente cai para 70% do valor apresentado. Do outro lado, a CGA, que ficou sem esses novos contribuintes, acumula um défice anual de sete mil milhões de euros, financiado por dívida pública, e nunca será autossuficiente”, argumentou.

Segundo o partido liderado por Mariana Leitão, “nada disto devia ser uma surpresa”, dado que “já foram feitos vários estudos, comissões, grupos de trabalho, auditorias e relatórios que apontam todos no mesmo sentido”.

“O problema nunca foi a falta de diagnóstico mas sim a falta de vontade de agir sobre ele, algo que se mantém inalterado mesmo com este Governo“, apontou.

BE acusa grupo de trabalho da Segurança Social de “truque contabilístico” e pede audições na AR

O BE acusou o grupo de trabalho da reforma da Segurança Social de “truque contabilístico” e “tortura dos números” para assustar os portugueses sobre a sustentabilidade do sistema, pedindo a audição da ministra do Trabalho e destes peritos. Em conferência de imprensa na sede do BE, em Lisboa, o deputado único do partido, Fabian Figueiredo, contestou números do relatório apresentado pelo grupo de trabalho e contrapôs que “a Segurança Social portuguesa nunca esteve tão sólida”.

“Isto é um facto verificado por várias entidades públicas, pelo Tribunal de Contas, pelos vários relatórios do Orçamento do Estado (…) E agora, em pleno mês de agosto, com seis meses de atraso, apresenta-se um relatório cujas conclusões nós já antevíamos, que afinal de contas há um problema, há um buraco na Segurança Social, mas é importante dizer ao país como é que se fabrica este buraco: com um truque de contabilidade criativa”, acusou.

Somar a Caixa Geral de Aposentações à Segurança Social e dizer que há um buraco é contabilidade criativa, é querer assustar os portugueses” e também “contrariar todos os dados, todos os relatórios e até o que o Governo tem vindo a dizer. Bloco de Esquerda

De acordo com o deputado do BE, “somar a Caixa Geral de Aposentações à Segurança Social e dizer que há um buraco é contabilidade criativa, é querer assustar os portugueses” e também “contrariar todos os dados, todos os relatórios e até o que o Governo tem vindo a dizer”.

“As contas são criativas, ou seja, as contas estão feitas para chegar àquela conclusão. É um estudo que tortura os números para chegar à conclusão de que é preciso privatizar a segurança social, que é preciso plafonamento, que é preciso contas individualizadas e acabar com a solidariedade intergeracional”, condenou.

O BE pediu uma audição conjunta na Assembleia da República, e com caráter de urgência, da ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, e do grupo de trabalho coordenado pelo economista Jorge Bravo. “Há aqui um claro conflito de interesses porque as opiniões de Jorge Bravo são conhecidas, as suas previsões financeiras também, é importante recordar. As contas de Jorge Bravo têm um cadastro, não é um currículo, disse que em 2015 íamos ter um buracão e temos um excedente”, criticou.

PCP diz que Segurança Social é sustentável e acusa grupo de trabalho de “manipular dados”

O PCP acusou o Governo e o grupo de trabalho criado para estudar a reforma da Segurança Social de “manipular dados”, argumentando que “ao contrário do que falsamente se pretende fazer crer” o sistema é “financeiramente sustentável”.

Os comunistas consideram que o relatório “deixa clara a estratégia do Governo” de “retirar direitos, desresponsabilizar o Estado e abrir caminho à privatização da Segurança Social”.

O que ali se indicia é um ataque sem precedentes ao sistema público de Segurança Social, aos direitos dos trabalhadores e dos reformados. Um ataque visando fragilizar o sistema público, abrindo as portas a um regime complementar de pensões e criando condições para o assalto aos recursos financeiros da Segurança Social.

“Sem prejuízo de uma avaliação mais detalhada, o que ali se indicia é um ataque sem precedentes ao sistema público de Segurança Social, aos direitos dos trabalhadores e dos reformados. Um ataque visando fragilizar o sistema público, abrindo as portas a um regime complementar de pensões e criando condições para o assalto aos recursos financeiros da Segurança Social”, argumenta o PCP.

O PCP critica o Executivo e o grupo de trabalho por “pretenderem juntar as contas do sistema previdencial (contributivo), o regime da Caixa Geral de Aposentações (CGA) e o sistema de proteção social de cidadania (não contributivo)”, argumentando que são “instituições que não devem ser misturadas uma vez que têm objetivos e características muito diferentes”. Para os comunistas, ao juntar estas contas, está a “manipular-se dados e esconder que a Segurança Social tem saldos positivos”.