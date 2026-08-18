Deloitte Legal Telles assessora o Grupo Nors na compra da Ascendum Camiões
A equipa da Deloitte Legal Telles que assessorou o Grupo Nors na aquisição do controlo exclusivo da Ascendum Camiões foi liderada pelo sócio Nuno Marques.
A Deloitte Legal Telles assessorou o Grupo Nors na aquisição do controlo exclusivo da Ascendum Camiões, empresa dedicada ao comércio e assistência técnica de camiões Volvo em Portugal. A conclusão desta transação abrangeu concessionários da zona Centro e incluiu a integração de cerca de 80 colaboradores.
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A equipa multidisciplinar da Deloitte Legal Telles envolvida na operação foi liderada pelo sócio Nuno Marques. Contou ainda com a participação da sócia Leyre Prieto, das associadas Ana Raquel Salgado e Joana Whyte e da consultora Beatriz Mourato Alves.
“A conclusão desta transação, que resultou na reorganização da atividade da Volvo Trucks em Portugal, reflete a importância da assessoria jurídica integrada, permite antecipar desafios, facilitar a tomada de decisão e criar as condições necessárias para ser implementada com sucesso”, refere em comunicado Nuno Marques.
A Deloitte Legal Telles prestou assessoria na fase de negociação do contrato de compra e venda e contratos auxiliares, incluindo a preparação e negociação da documentação contratual necessária à concretização da transação.
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