Faturação da DS Seguros cresce 22% no primeiro semestre para 8 milhões de euros

A mediadora DS Seguros encerrou os primeiros seis meses do ano com uma faturação de cerca de 8 milhões de euros em comissões, o que representa um crescimento de 22% face ao período homólogo do ano anterior.

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Foram emitidas mais de 32 mil novas apólices, correspondentes a cerca de 13,5 milhões de euros em novos prémios, explicam em comunicado. O seguro automóvel foi o segmento com maior volume de novas apólices, com aproximadamente 15 mil novos contratos e um prémio médio de 400 euros.

Também os seguros de vida e de saúde registaram uma procura significativa. No ramo Vida, foram celebradas cerca de 7 mil novas apólices e, no ramo saúde, foram ultrapassados os 1.700 contratos, com um prémio médio de mil euros.

O crescimento da atividade foi acompanhado pelo reforço da presença física da DS Seguros. De acordo com a empresa, no primeiro semestre, foram inauguradas seis novas lojas em Lisboa, no Marco de Canaveses, Mem Martins, Moimenta da Beira, Nelas e Santa Iria da Azóia. Esta expansão deverá continuar nos próximos meses pois, de acordo com a DS Seguros, foram assinados durante o primeiro semestre dez novos contratos para a abertura de outras unidades.

Em comunicado, o diretor coordenador nacional, Luís Tavares, atribuiu a evolução dos resultados ao desempenho das equipas da rede num mercado de mediação competitivo.

“Continuar, ano após ano, a crescer é um enorme desafio”, afirma, acrescentando que “conseguir taxas de crescimento entre os 20% e os 30% demonstra bem a capacidade, o profissionalismo e a dedicação das equipas”.

Em 2025, a faturação da DS Seguros aumentou 27%, para 11,2 milhões de euros, face a 2024, tendo a marca emitido novas apólices correspondentes a 23,7 milhões de euros em prémios.