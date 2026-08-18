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João Marcelino é o novo diretor do Jornal Económico

Na direção, para além de João Marcelino, continuam Ricardo Santos Ferreira e Lígia Simões, agora como diretores adjuntos. 

João Marcelino (foto Jornal Económico)

João Marcelino vai ser o novo diretor do Jornal Económico (JE). O ex diretor de conteúdos da Federação Portuguesa de Futebol vai suceder na função a André Macedo, que deixou o título no final de julho. Inverte-se assim o movimento de 2014, ano em que André Macedo substituiu João Marcelino, comentador do 11 e da CNN Portugal, na direção do Diário de Noticias.

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O nome do novo diretor do Jornal Económico foi apresentada na tarde desta terça-feira ao Conselho de Redação. No comunicado interno, ao qual o +M teve acesso, José Carlos Lourenço, CEO da Media9, recorda que se trata do regresso de João Marcelino ao título, uma vez que entre 2018 e 2022 foi colaborador externo e depois redator principal do JE.

Na direção, prossegue o comunicado, para além de João Marcelino, permanecem Ricardo Santos Ferreira e Lígia Simões, agora como diretores adjuntos. José Carlos Lourinho passará a exercer as funções de editor executivo.

No final de julho, recorde-se, o +M avançou que André Macedo ia deixar o título que dirigiu durante quase dois anos. Uma semana depois, Ricardo Santos Ferreira assumiu a direção interina, função na qual se manterá até ao final de agosto.

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