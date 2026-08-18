Trump nega novas negociações com Teerão. “Bloqueio naval mantém-se”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, voltou esta terça-feira a afirmar que não estão a decorrer nem estão previstas novas negociações com o Irão e insistiu que o estreito de Ormuz “está aberto” e desminado.

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“Não há negociações nem conversações em curso, nem agendadas, com a República Islâmica do Irão. O bloqueio naval mantém-se em pleno vigor e efeito”, escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.

“O estreito de Ormuz está aberto e em funcionamento”, acrescentou o chefe de Estado norte-americano, embora apenas seis navios de carga tenham transitado pela passagem marítima na segunda-feira, segundo a empresa de análise de dados e rastreio de navios mercantes Kpler.

O Irão continua igualmente a reclamar o domínio do estreito de Ormuz e o principal negociador e presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou esta terça-feira que o estreito permanecerá fechado até Washington cumprir os compromissos do memorando de entendimento assinado em junho.

Ainda na Truth Social, o Presidente norte-americano reiterou igualmente que as minas colocadas por Teerão no estreito foram “removidas ou detonadas”.

Numa mensagem publicada momentos antes, Trump voltou a referir-se ao estreito de Ormuz como “novo território dos Estados Unidos (EUA)”, divulgando uma imagem de um mapa da passagem marítima.

A imagem mostrava o estreito que liga o golfo Pérsico ao golfo de Omã assinalado por um círculo e acompanhado pela expressão “novo território dos EUA” e por uma faixa com as cores azul, vermelha e branca e estrelas, numa clara referência à bandeira norte-americana.

Na sexta-feira, Donald Trump já tinha afirmado que pretendia declarar o estreito de Ormuz “território dos EUA” depois de “derrotar o Irão”.

"Não há negociações nem conversações em curso, nem agendadas, com a República Islâmica do Irão. O bloqueio naval mantém-se em pleno vigor e efeito. O estreito de Ormuz está aberto e em funcionamento.” Donald Trump 45º Presidente dos EUA

O líder republicano também ameaçou atacar Omã, aliado dos Estados Unidos, caso o país, situado na costa sul do estreito, impedisse um acordo entre Washington e Teerão sobre Ormuz.

Mascate e Teerão negoceiam há semanas um acordo para a navegação nesta passagem marítima estratégica. Na segunda-feira, a diplomacia iraniana tinha indicado que as negociações com Mascate “prosseguem de forma séria”.

Teerão indicou que tencionava cobrar taxas de navegação pelos serviços prestados aos navios que transitam em Ormuz, rota estratégica para o comércio internacional, nomeadamente de produtos petrolíferos, o que é firmemente rejeitado pelos Estados Unidos e por alguns países da região.