O ERP da Cegid entrou na era da Inteligência Artificial

A inteligência artificial está a transformar a forma como as empresas trabalham e tomam decisões. É neste contexto que a Cegid aposta numa nova geração de ERP (software de gestão), capaz de analisar informação, antecipar necessidades e executar tarefas de forma autónoma. O objetivo passa por libertar gestores e equipas das tarefas repetitivas para que possam dedicar mais tempo àquilo que realmente importa: gerir e fazer crescer o negócio.

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Se, durante anos, os ERP se limitaram a reunir e organizar informação, hoje assumem um papel muito mais ativo. Integrada nos fluxos de trabalho já existentes, a inteligência artificial permite reduzir a margem de erro, automatizar processos e apoiar a tomada de decisão em tempo real.

Na prática, um gestor pode extrair informação do ERP através de uma simples conversa, na aplicação ou diretamente no sistema, obter relatórios e simulações com um clique e receber alertas preventivos antes de os problemas se tornarem críticos.

O ERP inteligente não espera instruções. Questiona, correlaciona, simula e antecipa, tornando-se um novo elemento da equipa de gestão.

Um novo elemento da equipa

Esta evolução é possível graças ao Cegid Pulse, a inteligência artificial nativa integrada nos ERP Cegid Primavera Evolution e Cegid PHC Evolution. Composta por um conjunto de agentes inteligentes, esta tecnologia aumenta a eficiência e a produtividade das empresas através da IA generativa.

O Cegid Pulse assenta em dois tipos de inteligência complementares:

Os Smart Assistants conversam, respondem e apoiam a tomada de decisão. Por exemplo, perante a pergunta “Qual é a minha previsão de tesouraria para as próximas 12 semanas?”, apresentam uma resposta contextualizada acompanhada de um plano de ação.

Já as Smart Actions atuam de forma proativa, sem necessidade de intervenção do utilizador. Enviam alteras de risco, geram relatórios recorrentes e executam tarefas de forma automática, no momento certo.

Como se traduz na prática?

A verdadeira diferença sente-se no dia a dia das empresas. Ao automatizar tarefas repetitivas e antecipar necessidades, o ERP liberta tempo para atividades de maior valor acrescentado. Os benefícios chegam a todas as áreas do negócio. Eis alguns exemplos concretos de como o software ERP inteligente transforma a gestão financeira, operacional e de recursos humanos.

Fechar o mês deixa de ser uma corrida contra o tempo

O fecho mensal deixa de ser uma maratona de verificações manuais. O ERP analisa a informação, identifica incongruências, propõe lançamentos contabilísticos e permite a aprovação com um único clique. O recurso a IA na gestão financeira permite a qualquer gestor, mesmo sem formação financeira profunda, compreender melhor os números do seu negócio e agir em conformidade.

A integração de um novo colaborador torna-se mais simples

A integração de um novo colaborador começa com a importação do currículo. Um agente inteligente preenche automaticamente a ficha do colaborador, configura os dados fiscais e prepara a inscrição nos benefícios, eliminando tarefas administrativas repetitivas.

Operações

O ERP prevê uma rutura de stock de um SKU crítico dentro de seis dias, propõe automaticamente pedidos de compra com as quantidades ideais e os fornecedores preferenciais, evidenciando o equilíbrio entre preço e prazo de entrega.

Segurança e controlo garantidos (adaptável e personalizado)

Apesar de ser um sistema autónomo capaz de analisar e executar, o Cegid Pulse foi desenvolvido com o utilizador no centro do controlo. Uma gestão transversal de acessos assegura uma identidade única e um modelo uniforme de permissões, protegendo a privacidade e a segurança da informação em todos os momentos.

A Cegid é uma das primeiras signatárias do Pacto da União Europeia para a Inteligência Artificial, reforçando o seu compromisso com o desenvolvimento ético, transparente e responsável desta tecnologia.

No entanto, a flexibilidade é igualmente uma prioridade. De acordo com as necessidades de cada negócio, as empresas podem criar os seus próprios agentes inteligentes, adaptados aos seus processos. O resultado é uma plataforma extensível, concebida para libertar os gestores da carga administrativa e devolver-lhes a capacidade de decidir com clareza.

A inteligência artificial já faz parte da gestão

Durante muito tempo, a inteligência artificial foi vista como uma tecnologia do futuro. Hoje, começa a integrar ferramentas utilizadas diariamente pelas empresas. Independentemente da dimensão ou do setor de atividade, a adoção de um ERP inteligente começa por escolher a solução que melhor responde às necessidades do negócio. O Cegid Primavera Evolution e o Cegid PHC Evolution combinam uma gestão integrada das áreas financeira, operacional e de recursos humanos com o poder do Cegid Pulse, a inteligência artificial nativa da Cegid.

Ao integrar agentes inteligentes diretamente no ERP, ambas as soluções ajudam a automatizar tarefas repetitivas, disponibilizar respostas em linguagem natural, gerar insights com base nos dados da empresa e apoiar decisões mais rápidas e informadas. O resultado é uma gestão mais eficiente, proativa e preparada para acompanhar a evolução do negócio, sem comprometer a segurança, a conformidade ou a flexibilidade necessárias para crescer.