Segurança Social

Direto Grupo de trabalho propõe planos de pensões ‘privados’ de adesão automática e voluntária

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Grupo de trabalho criado para analisar a Segurança Social apresenta esta terça-feira as principais conclusões e recomendações, numa sessão que deverá durar duas horas e meia.

Ano e meio após ter sido criado, o grupo de trabalho para a reforma da Segurança Social apresenta, esta terça-feira, as suas principais conclusões e recomendações. Intitulado “Reformar as pensões em Portugal: por um sistema sustentável, adequado e justo – um contrato entre gerações“, o novo relatório será dado a conhecer numa sessão na Nova IMS.

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Entre os temas que estes especialistas analisaram estão as reformas antecipadas, as pensões parciais, os regimes complementares e a taxa contributiva. Acompanhe os principais destaques desta apresentação pública.

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