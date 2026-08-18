Rússia ameaça Reino Unido contra o fornecimento de drones à Ucrânia

A Rússia ameaçou o Reino Unido com “consequências” depois de drones fabricados por duas empresas britânicas terem sido utilizados pela Ucrânia em ataques de longo alcance contra alvos em território russo. Moscovo acusa Londres de procurar escalar o conflito, enquanto o primeiro-ministro britânico garante que o Reino Unido vai continuar “a apoiar a Ucrânia a 100%”.

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A Embaixada da Rússia no Reino Unido afirmou que os relatos confirmam que Londres está a “optar deliberadamente por uma escalada da crise na Ucrânia” e acusou o Governo britânico de tentar “conter a Rússia e infligir-lhe o máximo de danos por procuração”. “As ações de Londres terão inevitavelmente consequências”, avisou Moscovo, noticia a BBC News.

A Ucrânia intensificou os ataques a Moscovo e a outras zonas profundas no interior da Rússia, visando em particular refinarias de petróleo e centros logísticos da Wildberries, a maior plataforma de comércio eletrónico da Rússia, conhecida vulgarmente como a “Amazon russa”, colocando à prova a economia de Putin.

Em resposta, Andy Burnham defendeu que o seu governo vai continuar a “a apoiar a Ucrânia a 100%”. “Não somos amigos de ocasião. Estaremos presentes na hora da necessidade da Ucrânia e isso não vai mudar”, vincou o primeiro-ministro do Reino Unido, citado pelo jornal britânico.

Questionado sobre a ameaça russa, o novo chefe do governo trabalhista afirmou que Londres estava a “prestar apoio para que a Ucrânia se possa defender e essa tem sido a posição britânica ao longo de todo este conflito”.

No mês passado, o Reino Unido anunciou que vai investir 300 milhões de euros para apoiar a entrega de 16 caças suecos Gripen E à Ucrânia até 2029, reforçando a capacidade da força aérea ucraniana para enfrentar os ataques russos. Burnham também comunicou em julho que vai partilhar com a Ucrânia a tecnologia de um sistema de interferência para contornar as defesas aéreas russas.

O Reino Unido é um dos principais apoiantes da Ucrânia e já mobilizou cerca de 25 mil milhões de libras (cerca de 29 mil milhões de euros) desde o início da invasão russa em 2022, dos quais 16 mil milhões em ajuda militar.