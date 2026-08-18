Setor da defesa e as indústrias associadas reduzem o défice comercial espanhol em 12%
Segundo o mais recente relatório sobre o impacto económico e social da Tedae, a associação que representa estas indústrias em Espanha.
As indústrias de Defesa, Segurança, Aeronáutica e Espaço contribuíram para reduzir o défice comercial espanhol em 12,1% em 2024.
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Estas atividades geraram um excedente comercial de 5.550 milhões de euros, resultado de exportações superiores a 9.870 milhões e importações de 4.320 milhões. Isto significa que, por cada euro importado, estas indústrias exportaram 2,3 euros. Como Tedae destaca no relatório, estes setores reforçam significativamente a balança comercial nacional com um elevado valor das exportações, o que permite reduzir o défice comercial atual de Espanha e melhorar a estabilidade macroeconómica.
O valor reflete a elevada capacidade de exportação de um tecido industrial especializado em produtos e serviços de alto valor acrescentado, como aeronaves e componentes, navios, veículos, satélites, sistemas eletrónicos e soluções avançadas de segurança. Estas atividades mobilizam também uma vasta rede de empresas e fornecedores especializados, reforçam a presença da indústria espanhola nas cadeias de valor internacionais e contribuem para a melhoria da balança comercial do país.
De facto, graças ao excedente comercial gerado por estas indústrias, o défice comercial espanhol situou-se nos 40.276 milhões de euros em 2024; sem esta contribuição, teria subido para 45.830 milhões.
“A capacidade exportadora destas indústrias é também um ativo para a economia espanhola. Ganhar presença nos mercados internacionais contribui para melhorar o nosso equilíbrio comercial, fortalece a base industrial do país e abre novas oportunidades para que empresas espanholas de toda a cadeia de valor sejam integradas em programas e projetos internacionais”, segundo a Fundação Feindef.
A integração destas empresas nas cadeias de valor globais, programas internacionais e consórcios europeus contribui assim para o fortalecimento da autonomia estratégica e a consolidação de Espanha como fornecedor industrial e tecnológico competitivo num ambiente marcado por uma concorrência crescente e pela necessidade de reduzir dependências externas.
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Setor da defesa e as indústrias associadas reduzem o défice comercial espanhol em 12%
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