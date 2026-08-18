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Sport TV cria plano em Espanha para Liga Portugal Betclic

 Rafael Correia,

O plano de 34,99 euros por mês dá acesso à Liga Portugal Betclic e à Liga Portugal Meu Super.

A Sport TV lançou um plano destinado ao mercado espanhol, com subscrição através das lojas de aplicações. O plano de 34,99 euros por mês dá acesso a “todos os conteúdos” da Liga Portugal Betclic (primeira liga) e à Liga Portugal Meu Super (segunda liga).

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A campanha na rede social iniciou-se a 14 de agosto, de acordo com a biblioteca de anúncios da Meta. “A adesão é valida apenas para clientes individuais residentes em Espanha. Adesões até 31 de agosto usufruem de 30 dias gratuitos de experiência do serviço”, pode ler-se na aplicação móvel. Contactada pelo +M, a SportTV confirmou esta aposta, mas não adiantou mais detalhes.

Recorde-se que a Dazn garantiu a transmissão de três jogos por jornada da Liga Portugal Betclic em Espanha, que cobre as épocas 2026/27 e 2027/28 — ou seja, até à última época antes da centralização dos direitos televisivos, prevista para 2028/29. Além disso, vai transmitir em Itália, Japão e Bélgica.

A título de exemplo noutros mercados, na Alemanha, o canal desportivo Sportdigital garantiu a continuidade da competição até 2027/28. Nos EUA, a competição pode ser acompanhada na beIn Sports, que vai transmitir todos os jogos em exclusivo na atual época. Já no Brasil, a cobertura é através da ESPN Brasil.

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