Startup Leiria abre candidaturas para edição portuguesa do hackathon de defesa europeu

A Startup Leiria abriu as candidaturas para a adição portuguesa do EUDIS Defence Hackathon 2026, maratona tecnológica promovida a nível europeu no âmbito do EU Defence Innovation Scheme (EUDIS), que vai juntar estudantes, engenheiros, investigadores, startups, PME e especialistas da indústria. O hackathon realiza-se de 15 a 17 de outubro e é o terceiro a realizar-se em Portugal.

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Portugal é um dos oito países europeus a acolher simultaneamente a edição de outono do programa EUDIS, integrado no Fundo Europeu de Defesa da Comissão Europeia para impulsionar a inovação no setor da defesa até 2030.

Além da Startup Leiria, foram selecionados o Defence Innovation Hub Austria (Áustria), o C.D. Multimedia Services Ltd (Chipre), o DCU Invent DAC (Irlanda), a Fondazione SAFE (Itália), a Universidade da Letónia (Letónia), o Kjeller Innovasjon AS (Noruega) e o Linköping Science Park (Suécia).

Depois de o foco na última edição, em Lisboa, ter sido a defesa aérea e sistemas anti-drones e a segurança marítima, o tema desta edição será “Autonomia no Campo de Batalha”, com os participantes a trabalhar em tecnologias de sistemas autónomos e robótica aplicadas ao ar, terra, mar e espaço. Entre os desafios definidos estão a navegação em ambientes sem sinal de GNSS e a coordenação de enxames de drones ou robôs multiagente, além de um terceiro desafio a definir pelo organizador local.