ChatGPT passa a ter anúncios na Europa a partir de segunda-feira

A colocação de anúncios no ChatGPT estará disponível para os anunciantes através da Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas e Dentsu.

O ChatGPT vai integrar anúncios a partir de segunda-feira, 24 de agosto, em 31 países europeus, tanto na versão gratuita como na assinatura Go do chatbot de inteligência artificial, anunciou a empresa norte-americana OpenAI.

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Esta implementação europeia em países como a Alemanha, Espanha ou ainda a Bélgica ocorre cerca de seis meses após os primeiros testes nos Estados Unidos.

A colocação de anúncios no ChatGPT estará disponível para os anunciantes através da Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas e Dentsu, precisou a empresa na terça-feira num comunicado.

“Os anúncios são claramente identificados e separados das respostas do ChatGPT. Não influenciam essas respostas, os anunciantes não têm acesso às conversas dos utilizadores e estes mantêm o controlo“, reiterou a startup norte-americana.

Com esta evolução, a OpenAI alinha o seu modelo com os do Google e Meta, cujo poder assenta, em primeiro lugar, na publicidade associada aos seus serviços gratuitos.

A empresa, que em julho ultrapassou a marca de mil milhões de utilizadores ativos em todo o mundo, está sob pressão para gerar novas receitas, a fim de financiar a sua infraestrutura e os investimentos colossais necessários ao desenvolvimento da IA.