Inteligência Artificial

ChatGPT passa a ter anúncios na Europa a partir de segunda-feira

 Lusa,

A colocação de anúncios no ChatGPT estará disponível para os anunciantes através da Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas e Dentsu.

O ChatGPT vai integrar anúncios a partir de segunda-feira, 24 de agosto, em 31 países europeus, tanto na versão gratuita como na assinatura Go do chatbot de inteligência artificial, anunciou a empresa norte-americana OpenAI.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Esta implementação europeia em países como a Alemanha, Espanha ou ainda a Bélgica ocorre cerca de seis meses após os primeiros testes nos Estados Unidos.

A colocação de anúncios no ChatGPT estará disponível para os anunciantes através da Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas e Dentsu, precisou a empresa na terça-feira num comunicado.

Os anúncios são claramente identificados e separados das respostas do ChatGPT. Não influenciam essas respostas, os anunciantes não têm acesso às conversas dos utilizadores e estes mantêm o controlo“, reiterou a startup norte-americana.

Com esta evolução, a OpenAI alinha o seu modelo com os do Google e Meta, cujo poder assenta, em primeiro lugar, na publicidade associada aos seus serviços gratuitos.

A empresa, que em julho ultrapassou a marca de mil milhões de utilizadores ativos em todo o mundo, está sob pressão para gerar novas receitas, a fim de financiar a sua infraestrutura e os investimentos colossais necessários ao desenvolvimento da IA.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

ChatGPT passa a ter anúncios na Europa a partir de segunda-feira

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Ideias +M
AMD lança “Detector de Burla” para combater fraude digital

A confiança dos consumidores nos canais digitais é fundamental para o ecossistema, o que motivou o desenvolvimento desta ferramenta de literacia e prevenção, enquadra a AMD.

+ M,

Negócios +M
Pergaminho Flash desafia monopólio da Vasp na distribuição

As duas empresas têm empresários que operam no setor da distribuição de tabaco e que são donos de media. Curiosamente, já foram também sócios.

Carla Borges Ferreira,

Negócios +M
RTP diz que estão reunidas condições para manter subsídios

A RTP considerou estarem reunidas as condições para manter o pagamento dos subsídios que foram identificados no projeto de relatório da Inspeção-geral de Finanças (IGF) como indevidos.

Lusa,