Coca-Cola nomeia Diogo Gioia diretor-geral em Portugal
Diogo Gioia foi nomeado diretor-geral da operação em Portugal da Coca-Cola, assumindo de imediato o cargo. "É um enorme orgulho assumir este novo desafio", salienta.
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A Coca-Cola nomeou Diogo Gioia como diretor-geral da operação em Portugal, assumindo de imediato o cargo, informou a empresa de bebidas norte-americana em comunicado.
O agora diretor integra a Coca-Cola Company desde 2012, onde assumiu diferentes posições de liderança, nomeadamente a liderança da estratégia destinada a tornar o portefólio mais acessível aos consumidores no Brasil.
É licenciado em Administração Industrial, com pós-graduação em Gestão de Negócios e especialização em Gestão de Pessoas pela Fundação Dom Cabral, Diogo Gioia iniciou o seu percurso profissional no Grupo Andina, um dos maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola na América Latina, onde ao longo de 10 anos passou por diferentes áreas.
“É um enorme orgulho assumir este novo desafio em Portugal num momento em que a operação portuguesa está a crescer e a ganhar cada vez mais relevância para os nossos consumidores. Chego com o compromisso de contribuir para acelerar ainda mais este crescimento do negócio”, afirmou Diogo Gioia.
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