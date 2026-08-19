Dazn e LiveModeTV aliam-se na transmissão da Premier League e da Liga dos Campeões

A LiveModeTV vai transmitir gratuitamente um jogo por jornada da Premier League e da UEFA Champions League no seu canal de YouTube em Portugal.

A Dazn, plataforma de entretenimento desportivo, e a LiveModeTV, plataforma de streaming desportivo através do Youtube, aliaram-se numa “parceria estratégica” para ampliar o alcance da Premier League e da UEFA Champions League em Portugal.

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No âmbito deste acordo, a LiveModeTV irá transmitir gratuitamente no seu canal de YouTube um jogo por jornada de cada competição, igualmente disponível em direto na Dazn. Será transmitido maioritariamente o jogo das 17h45. Da Premier League, todos os 380 jogos continuarão disponíveis na Dazn.

“A parceria combina o alcance de uma transmissão digital e gratuita da LiveModeTV com a profundidade da oferta da Dazn, permitindo que mais fãs tenham um primeiro contacto regular com duas das maiores competições de clubes do mundo”, explicam as duas plataformas, em comunicado.

Recorde-se que, na Premier League, a Dazn possui os direitos em Portugal até 2031 e acrescenta, a partir de 2028, a Emirates FA Cup de forma integral e exclusiva. Na UEFA Champions League, a Dazn continuará a transmitir 166 dos 203 jogos de cada edição, representando mais de 80% da competição.

Além disso, a partir da temporada 2027/28, irá emitir 508 jogos por época da UEFA Champions League, Europa League e Conference League, cerca de 93% do total das três competições, com as duas últimas integralmente em exclusivo. A Sport TV continuará a ter a primeira e a segunda escolha de cada semana de competição.

“Esta parceria parte de uma convicção simples: quanto mais pessoas experienciarem o melhor futebol internacional, maior será a oportunidade de criar novos fãs e de os aproximar destas competições ao longo da temporada. É a força da nossa oferta que nos permite avançar com confiança nesta parceria inovadora”, considera João Diogo Ferreira, managing director da Dazn Portugal, citado em comunicado.

Por sua vez, João Mesquita, general manager da LiveModeTV, declara: “Desde a nossa estreia em Portugal, no Mundial FIFA 2026, que nos afirmamos como um modelo complementar e esta colaboração é a prova disso mesmo. A transmissão online de jogos da Premier League e da UEFA Champions League reforça a nossa aposta em levar aos fãs alguns dos grandes momentos do futebol internacional, sempre através de uma experiência nativa e digital.”

Esta parceria surge num momento em que a Sport TV lançou um plano destinado ao mercado espanhol, que dá acesso à Liga Portugal Betclic (primeira liga) e à Liga Portugal Meu Super (segunda liga).