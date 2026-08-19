Dívida pública norte-americana atinge recorde de 40 biliões de dólares

A dívida pública dos Estados Unidos ultrapassou pela primeira vez os 40 biliões de dólares, anunciou esta quarta-feira o Departamento do Tesouro norte-americano. O número faz soar os alarmes para o risco de uma crise orçamental, após décadas de endividamento para fazer face ao crescente aumento dos custos dos programas de proteção social, juros e forças armadas, ao mesmo tempo que existe uma redução da receita devido os cortes de impostos da Administração Trump.

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De acordo com dados citados pela Reuters, a dívida pública total norte-americana em circulação atingiu 40,047 biliões de dólares. O valor inclui 32,266 biliões de dólares em títulos do Tesouro detidos pelos investidores e 7,782 biliões de dólares em dívida detida por entidades do próprio Estado.

Desde que Donald Trump tomou posse pela primeira vez como Presidente dos Estados Unidos, em 2017, a dívida pública norte-americana mais do que duplicou, face aos 19,95 biliões de dólares registados na altura.

Cerca de um terço do crescimento decorreu dos empréstimos para financiar as medidas de resposta ao impacto da pandemia, durante as presidências de Trump e de Joe Biden. Já o restante aumento resultou das opções de política orçamental de ambos os presidentes, combinadas com desequilíbrios de longa duração entre receitas fiscais e despesas.