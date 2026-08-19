Estado paga prémio de 17% para reentrar na REN
Os 380 milhões de euros que o Estado pagará para ficar com 13,7% da REN incluem 55 milhões de euros em prémio, 17% mais sobre o preço das ações no dia do anúncio.
A compra de 13,7% da REN pela Parpública a uma empresa controlada pelo fundador da Zara vai ser feita por 380 milhões de euros. Este montante inclui um prémio de 17% face à cotação da REN a 14 de agosto, quando foi comunicado o negócio, o que se traduz em cerca de 55 milhões de euros a mais.
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A notícia é avançada esta quarta-feira pelo Jornal Económico, que salienta ter apurado que o valor está inscrito no contrato que foi enviado para o Tribunal de Contas. Esta entidade terá de conceder visto ao negócio e já deu início ao processo de fiscalização.
Adicionalmente, conforme também noticia esta quarta-feira o ECO, a Parpública foi alvo de um aumento de capital de 42,77 milhões de euros no mesmo dia em que foi anunciada a reentrada do Estado na REN. A injeção elevou o capital da holding do Estado para 2.042 milhões de euros.
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