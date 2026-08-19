EUA e Canadá negoceiam redução de tarifas de 50% para 25% no aço e alumínio

Um acordo comercial entre os Estados Unidos e o Canadá, que continua em negociação, deverá reduzir para metade, de 50% para 25%, as tarifas máximas impostas pela Administração Trump sobre o aço e o alumínio canadianos. A notícia é avançada esta quarta-feira pela Reuters, que cita fontes próximas.

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De acordo com a agência noticiosa, a redução das tarifas sobre o aço deverá ser acompanhada por um sistema de quotas em função do volume, embora os detalhes ainda não sejam conhecidos. As partes terão também acordado uma diminuição da tarifa máxima aplicada pelos Estados Unidos de 25% para 15% aos automóveis fabricados no Canadá.

A tarifa máxima de 15% sobre os automóveis será aplicada antes das deduções relativas ao valor dos componentes produzidos nos Estados Unidos, o que fará com que a taxa efetivamente aplicada seja substancialmente inferior.

As negociações decorrem depois de Trump ter suspendido por três dias as novas tarifas de 50% que deveriam entrar em vigor sobre determinados produtos canadianos, enquanto Washington e Otava tentar chegar a acordo.

A aplicação das tarifas de 50% por parte dos Estados Unidos deverá abranger cerca de 20 mil milhões de dólares (17,2 mil milhões de euros) em bens canadianos, afetando produtos que vão desde o cimento e o setor automóvel até às bebidas alcoólicas e equipamento desportivo. A lista inclui cimento, vinho, cerveja, bens do setor automóvel e tacos de hóquei no gelo, deixando de fora setores como a energia, a potassa, os minerais críticos e o peixe.