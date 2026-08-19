Full Venue é agora Clustie, com ambição de chegar aos 500 clientes nos próximos 12 meses

O rebranding desenvolvido internamente, no qual a empresa adota o nome da ferramenta lançada em setembro do ano passado, pretende refletir a expansão das áreas abordadas pela startup.

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A startup tecnológica portuguesa Full Venue é agora Clustie, resultado de um rebranding que acontece meses após o lançamento da atual plataforma do qual ‘empresta’ o nome. A mudança, desenvolvida internamente, procura traduzir a evolução da atividade da empresa, que inicialmente se focava nos setores do desporto, eventos e bilhética, ao nível da segmentação de audiências para canais de marketing.

“Full Venue fez o seu caminho e permitiu-nos construir uma presença muito sólida nos setores do desporto, dos eventos e da bilhética. À medida que crescemos, tornou-se claro que o problema que estávamos a resolver era transversal a praticamente qualquer negócio de e-commerce. A Clustie representa esse novo horizonte e permite-nos apresentar ao mercado uma mensagem mais simples, forte e alinhada com a nossa ambição internacional”, afirma Tiago Costa, CEO e cofundador da Clustie, citado em comunicado.

Com mais de 80 marcas clientes em 16 países, a plataforma procura ajudar marcas que vendem online a tirar maior partido dos dados que já possuem sobre os seus clientes, permitindo identificar públicos com maior probabilidade de compra e melhorar a eficácia das campanhas de marketing digital.

Segundo dados da empresa, Portugal, Espanha e Estados Unidos são os principais mercados, com mais de 70% dos clientes a serem internacionais. Na sua carteira de clientes e parceiros encontram-se organizações como Ticketline, Dubai Basketball, Primavera Sound, Meo Marés, Federação de Futebol do País de Gales (FAW), Villarreal CF e FC Famalicão.

Apesar da nova identidade, a empresa mantém a sede no Porto, a mesma equipa e a operação com todos os atuais clientes e parceiros. Os setores do desporto, eventos e bilhética continuarão a fazer parte da atividade da Clustie, mas integrados numa estratégia que procura levar a plataforma a marcas de diferentes verticais de e-commerce.

“A mudança não representa uma rutura com aquilo que construímos. Representa precisamente o contrário. É consequência da validação que tivemos no mercado e da dimensão que acreditamos que este produto pode alcançar. Mantemos a equipa, os clientes e a tecnologia, mas passamos a ter uma marca preparada para competir num mercado muito mais amplo”, acrescenta Tiago Costa.

A Clustie definiu como objetivo chegar a mais de 500 marcas nos próximos 12 meses. “Os primeiros meses mostraram-nos que existe procura, que o problema é global e que a solução funciona em diferentes tipos de negócio. Agora o foco está em escalar”, conclui o CEO.