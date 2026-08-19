Há uma nova plataforma TVDE que permite escolher motorista

As áreas de Lisboa, Porto e Setúbal contam, desde junho, com uma nova plataforma TVDE, criada para oferecer uma “experiencia mais livre”, com a particularidade de o utilizador poder escolher o motorista.

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Em declarações à Lusa, Luís Pinto, fundador da Vloz, explicou que a plataforma TVDE portuguesa está licenciada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) desde a fase de desenvolvimento, encontrando-se a operar desde junho em Lisboa, Porto e Setúbal.

“Os grandes elementos diferenciadores da Vloz em relação à concorrência direta são a possibilidade de os passageiros escolherem o motorista entre os disponíveis em cada momento e a remuneração da distância percorrida até ao ponto de recolha do passageiro”, explicou Luís Pinto.

De acordo com o responsável, “não fazia sentido (…) entrar no mercado e não trazer uma diferenciação”, pelo que “entendemos (…) [começar] com um produto que possa dar algo mais, trazer algum valor acrescentado aos intervenientes do mercado e poder ter um espaço”.

Em dois meses de operação, Luís Pinto afirma que a plataforma já tem uma comunidade “de cerca de dois mil utilizadores, entre motoristas e passageiros”, acrescentando que os números “crescem diariamente e com consistência”.

Os utilizadores da Vloz têm a possibilidade de escolha do motorista de entre os disponíveis em cada momento e de construir uma lista de favoritos, tornando cada viagem “mais livre e personalizada” e, ainda, um filtro por idioma, “pensado para facilitar a comunicação e tornar a experiência mais próxima”.

“Até agora, a decisão do passageiro terminava na escolha de uma categoria. Na Vloz, queremos ir mais longe: dar informação, liberdade de escolha e a possibilidade de criar uma relação de confiança com os profissionais que prestam o serviço”, afirmou Luís Pinto.

De acordo com o responsável, a Vloz tem também “condições mais transparentes para os motoristas”, uma vez que a plataforma aplica uma comissão de 20% e remunera a distância percorrida até ao ponto de recolha do passageiro, “um trajeto que normalmente representa tempo e custos para o profissional”.

A aplicação Vloz para passageiros está disponível para Android e para iPhone, enquanto para os profissionais, a Vloz Driver está atualmente só disponível para Android, encontrando-se em desenvolvimento, ainda sem data prevista de lançamento, a versão iOS.

A Vloz permite pagamentos com MB Way e participa no programa MB Way Up!, que atribui 5% de cashback nas viagens pagas por este meio, de acordo com as condições em vigor no programa.