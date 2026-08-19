Hoje nas notícias: Preços dos quartos, “Empresa na Hora” e acesso às redes

O preço médio nacional da renda de um quarto está nos 527 euros, com picos muito superiores em zonas de alta pressão urbanística, como Lisboa e Porto. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta quarta-feira.

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Preço de quartos para arrendar atinge 527 euros com oferta a cair 25%

O preço médio de um quarto para arrendar em Portugal fixou-se em torno dos 527 euros mensais, impulsionado por uma contração expressiva na disponibilidade de alojamento. Esta escassez de oferta afeta diretamente estudantes e jovens trabalhadores nas grandes áreas metropolitanas e cidades universitárias. É em Lisboa e no Porto que os preços, sem surpresas, são mais elevados e onde também a oferta não corresponde à procura. Aliás, este ano regista-se uma forte quebra no número de quartos disponíveis para arrendar em ambos os concelhos. A média diária de anúncios ativos em Lisboa apresenta uma redução de 30,1%, segundo a Imovirtual, enquanto no Porto a quebra é de 41,8%.

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Empresa na hora? Registos Comerciais têm mais de dois mil dias de atraso

Os atrasos acumulados no Instituto dos Registos e Notariado (IRN) transformaram o serviço “Empresa na Hora”, lançado em 2005, num processo que atualmente demora meses a ficar concluído. Dados do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN) indicam que a soma de todos os dias de atraso nos despachos e atos pendentes das conservatórias ultrapassa os dois mil dias à escala nacional — de acordo com a média observada em junho, são 2.082 dias de atraso no Comercial online, um agravamento de 82 dias relativamente ao mês de maio, e 2.099 dias de atraso no Comercial de balcão, um agravamento de 68 dias. Em duas décadas, mais de 369 mil sociedades foram constituídas através do “Empresa na Hora”.

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Tarifas de acesso à rede estão 13% abaixo de 2014

As tarifas de acesso às redes em Baixa Tensão Normal (BTN), que abrange a generalidade dos consumidores domésticos e também pequenos negócios, estão atualmente cerca de 13% abaixo dos níveis registados em 2014, ano em que o Estado concluiu a privatização da REN, segundo dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). No mesmo período, a rede cresceu mais de 1.300 quilómetros. O índice nominal das tarifas de acesso para este nível de tensão passou de 179 em 2014 para 156 em 2026, o que corresponde a uma redução de 12,8%. A tarifa de acesso agrega diferentes componentes do sistema elétrico: o Uso da Rede de Transporte, o Uso das Redes de Distribuição e o Uso Global do Sistema. É na primeira destas componentes que existe a ligação mais direta à REN, concessionária da Rede Nacional de Transporte.

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Candidatos à TAP colocam Portugal na rota das low-cost

O processo de privatização parcial da TAP entrou numa fase decisiva, com os dois consórcios candidatos — a Air France-KLM e a Lufthansa — a desenharem estratégias que prometem expandir fortemente as operações das suas companhias aéreas de baixo custo (low cost) em território nacional. A Transavia e a Eurowings — a primeira pertencente ao grupo franco-neerlandês e a segunda ao grupo alemão — anunciaram um reforço dos voos em direção a Portugal. No caso da Eurowings, que já tinha anunciado, no fim de 2025, uma ligação direta entre Berlim e Lisboa para este verão, este verão iniciou três voos por semana entre as duas capitais europeias, que decidiu estender para a temporada de inverno. Já a neerlandesa Transavia, depois de criar 24 rotas em direção a Portugal no verão, entre Lisboa, Porto, Funchal, Faro e Ponta Delgada, anunciou que vai abrir uma ligação entre a cidade do Porto e Bruxelas a partir de 14 de dezembro.

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Ventura: “Montenegro só mantém Luís Neves por medo de enfrentá-lo ou por querer um pára-raios”

A um dia da rentrée política do Chega, o presidente do partido, André Ventura, em entrevista à SIC Notícias, criticou a do PSD, dizendo que “é gritante a falta de noção da realidade” dos sociais-democratas e acusando o partido de ter ignorado os problemas na Educação e as polémicas em torno do ministro Luís Neves. “Neste momento, Luís Neves não tem nenhuma autoridade política e um primeiro-ministro só mantém um ministro nestas condições por duas razões: ou por receio e medo de enfrentá-lo ou por querer um pára-raios, como era Eduardo Cabrita no Partido Socialista. Se for o saco de pancada de toda a gente, o primeiro-ministro passa ao lado”, disse.

Veja a entrevista completa na SIC Notícias (acesso livre).