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Em atualização Inflação na Zona Euro sobe para 2,9% em julho à boleia dos serviços e energia

Serviços e energia provocam aceleração dos preços na Zona Euro. Portugal registou taxa ligeiramente acima da média.

Os preços na Zona Euro aceleraram em julho, com o Eurostat a confirmar esta quarta-feira que a taxa de inflação homóloga se fixou nos 2,9% naquele mês, acima dos 2,8% do mês anterior e dos 2% de julho de 2025.

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O gabinete de estatísticas da União Europeia detalha que a inflação foi sobretudo impulsionada pelo setor dos serviços e energia.

Excluindo a componente da energia, a inflação homóloga fixou-se nos 2,2%, em linha com a estimativa rápida divulgada no final do mês passado e com o registo observado em junho.

(Notícia em atualização)

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