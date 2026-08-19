Instituto Coordenadas alerta que o Chile compromete 8.000 milhões de dólares e 95.000 empregos com a suspensão das concessões

O Instituto Coordenadas para a Governação e Economia Aplicada alertou hoje que a suspensão das concessões decididas pelo Governo do Chile compromete um portefólio de mais de 8.000 milhões de dólares já atribuído e cerca de 95.000 empregos.

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Isto está referido no seu relatório especial ‘O Chile quebra a segurança do modelo de concessão mais bem-sucedido da América Latina’, que analisa o sistema de parcerias público-privadas chileno e as consequências do precedente aberto em agosto passado.

O documento recorda que o Ministério das Obras Públicas do Governo chileno de José Antonio Kast comunicou a suspensão da adjudicação provisória dos corredores de transporte público das Rotas 150 e 160 e da Autoestrada Concepción-Talcahuano, na Região Biobío, projetos que ultrapassam os 400 milhões de dólares e que já tinham aprovação das agências técnicas.

O Ministro das Finanças, Jorge Quiroz, argumentou que os compromissos não poderiam ser absorvidos sob as atuais restrições orçamentais. Segundo o Instituto, o problema não reside nos 400 milhões suspensos, mas no precedente que quebra um padrão mantido há mais de 30 anos: existe um stock de mais de vinte iniciativas acima dos 10.000 milhões de dólares já atribuídos que ainda não começaram as obras, e um portefólio a licitar para 2026-2027 de 22 processos para 8.016 milhões.

O relatório sublinha que, desde a adjudicação do Túnel El Melón em 1993, foram adjudicados 108 contratos no Chile, dos quais 74 permanecem em vigor, com um investimento comprometido de mais de 27.000 milhões de dólares e multinacionais de catorze países a operar no país. A indústria aumentou a riqueza pública em 23.418 milhões de dólares.

“A sua singularidade não é técnica, mas institucional”, diz o documento, que destaca que o modelo foi administrado por oito governos de diferentes orientações políticas, sem qualquer alterar a sua essência original. Esta continuidade explica, na sua opinião, porque é que o Fórum Económico Mundial coloca o Chile em primeiro lugar na América Latina em infraestruturas rodoviárias, porque é que o Banco Mundial o classifica como o melhor da região no seu Índice de Desempenho Logístico e porque é o único país latino-americano com uma classificação de risco “A” e uma perspetiva estável.

“SINAL MUITO SÉRIO”

O trabalho inclui o aviso do presidente do Conselho de Política de Infraestruturas e ex-Ministro das Obras Públicas, Carlos Cruz, para quem a decisão “é um sinal muito sério, pois incorpora um fator discricionário que até agora não tinha sido experienciado no setor das concessões”, com possíveis efeitos financeiros adversos, mas especialmente de longo prazo políticos na estruturação do Estado.

O Instituto sustenta que o instrumento escolhido não resolve o problema que provoca. “A concessão existe para mobilizar capital privado e libertar o orçamento público. Substituí-lo por obras financiadas diretamente pelo Estado não reduz a pressão sobre o tesouro, aumenta-a”, diz o documento, que no entanto reconhece como real e legítima a restrição fiscal que o país está a enfrentar.

Acrescenta uma segunda contradição documentada: o mesmo Executivo anunciou um plano nacional de infraestruturas para gerar mais de 246.000 empregos e, em particular, 1.200 milhões de dólares para a Região Biobío, para criar 22.000 empregos, a mesma região afetada pela suspensão.

Aplicando os próprios rácios oficiais do Ministério – 3.700 milhões em investimento equivalente a cerca de 44.000 empregos por ano – e o multiplicador de 1,5 estimado pela Câmara Chilena de Construção, o Instituto estima o impacto da pasta paralisada em cerca de 95.000 empregos em suspenso e cerca de 12.000 milhões de dólares de atividade económica não gerada.

O vice-presidente executivo do Instituto, Jesús Sánchez Lámbas, afirmou que “o Chile não compete na América Latina pela sua geografia ou pelos seus recursos: vence pela previsibilidade e segurança jurídica”, e que a classificação “A” do país “não é dada pelas estradas, é dada pelo cumprimento de compromissos políticos e administrativos.”

“Um contrato atribuído que é suspenso não custa quatrocentos milhões: custa trinta anos de reputação construída por oito governos de todas as vertentes. E essa é a única infraestrutura que, uma vez destruída, não pode ser licitada novamente”, afirmou.

Sánchez Lámbas exigiu a restauração das sentenças resolvidas, a publicação do calendário da pasta comprometida e a proteção por regra do princípio de que o que foi atribuído é executado, num prazo máximo de doze meses. “O Chile tem pela frente um défice de infraestruturas de duzentos e cinquenta mil milhões de dólares que não conseguirá fechar sem capital privado. E o capital privado não negocia rentabilidade: negocia a certeza”, concluiu.