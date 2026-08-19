Lagarde na liderança do Fórum Económico Mundial? Hipótese continua em cima da mesa

O Fórum Económico Mundial (FEM) continua a tentar recrutar Christine Lagarde, a atual presidente do Banco Central Europeu (BCE), para assumir a liderança da organização. Os rumores não são novos, mas a Bloomberg avança esta quarta-feira que a intenção se mantém.

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O assunto vai ser debatido esta semana numa reunião do conselho de administração da organização e, de acordo com fontes citadas pela Bloomberg, a presidente do BCE parece disposta a aceitar o cargo. No entanto, Lagarde quer primeiro garantir que as tensões entre a organização e o seu fundador e antigo presidente, Klaus Schwab, estão ultrapassadas.

O BCE recusou fazer comentários à notícia da Bloomberg. Já um porta-voz do Fórum Económico Mundial afirmou que a organização não comenta reuniões confidenciais.

Esta não é a primeira vez que o tema está em cima da mesa. Em maio do ano passado, Klaus Schwab revelou ter discutido com Christine Lagarde a transição de liderança no Fórum Económico Mundial, que implicaria a saída da francesa do BCE antes do fim do mandato. O fundador da organização foi afastado dos comandos do Fórum após denúncias anónimas sobre conduta irregular.

Em junho de 2025, Largade afastou os rumores sobre uma saída antecipada e em julho deste ano, segundo avançou o Financial Times, o conselho de curadores do Fórum Económico Mundial estava dividido sobre uma reforma da estrutura de governação enquanto aguardava que Lagarde se decidisse se pretendia candidatar-se à presidência da organização.

Semanas depois, Christine Lagarde afastou novamente as especulações sobre uma saída antecipada da presidência do BCE, num momento em que também se levantou a possibilidade de uma saída antecipada antes das presidenciais francesas de 2027. “Não se veem livres de mim antes de 2027”, afirmou, numa alusão ao fim do seu mandato em outubro desse ano.

Caso a saída se concretize, não faltam candidatos à presidência. O governo neerlandês está a apoiar a candidatura do ex-governador do banco central, Klaas Knot, enquanto a Alemanha está avaliar indicar o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, e Espanha sinalizou interesse em apoiar Pablo Hernandez de Cos, que lidera atualmente o Banco de Compensações Internacionais (BIS).