Marinha autorizada a gastar quatro milhões de euros em viaturas táticas ultraligeiras
A compra das viaturas táticas ultraligeiras, conjuntos de transformação para fogo de apoio e comunicações, lotes de sobressalentes e respetiva formação será financiada pelo orçamento da Armada.
A Marinha Portuguesa obteve o aval do Governo para compras no valor de até cerca de quatro milhões de euros de viaturas táticas ultraligeiras, conjuntos de transformação para fogo de apoio e comunicações, lotes de sobressalentes e respetiva formação. A aquisição plurianual será financiada pelas verbas da Lei de Programação Militar (LPM), com inscrição no orçamento da Armada.
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“A Marinha tem por missão principal participar, de forma integrada, na defesa militar da República, nos termos da Constituição e da lei, sendo fundamentalmente vocacionada para a geração, preparação e sustentação de forças e meios da componente operacional do sistema de forças, incumbindo-lhe participar nas missões militares internacionais necessárias para assegurar os compromissos internacionais do Estado no âmbito militar, incluindo missões humanitárias e de paz assumidas pelas organizações internacionais de que Portugal faça parte”, pode ler-se num despacho do Ministério da Defesa datado de 4 de agosto e publicado a 14 de agosto em Diário da República.
Para cumprimento da sua missão, a “Marinha necessita adquirir viaturas táticas ultraligeiras, conjuntos de transformação para fogo de apoio e comunicações, lotes de sobressalentes e respetiva formação, para equipar o seu Corpo de Fuzileiros (CF), cujo processo de reestruturação se encontra em curso“, é ainda referido.
Nesse sentido, o Governo autoriza a realização da despesa “até ao montante máximo de 4.021.790 euros (quatro milhões, vinte e um mil, setecentos e noventa euros), ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor”.
O encargo orçamental autorizado distribui-se por três anos económicos, sem poder exceder os seguintes montantes:
- 2026: 1,67 milhões de euros
- 2027: 1,14 milhões de euros
- 2028: 1,21 milhões de euros
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