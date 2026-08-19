Morais Leitão assessora Pontegadea na venda de participação na REN à Parpública

A Morais Leitão assessorou a Pontegadea Inversiones na celebração de um contrato com a Parpública para a venda da sua participação na REN – Redes Energéticas Nacionais. A operação tem por objeto a transmissão de 91.723.676 ações da REN, uma empresa com uma capitalização bolsista de aproximadamente 2,35 mil milhões euros, representativas de aproximadamente 13,7% do respetivo capital social.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Com a concretização da transação, a Parpública passará a ser o segundo maior acionista da REN, adquirindo a participação até agora detida pela Pontegadea”, refere o escritório em comunicado. A conclusão da operação encontra-se sujeita à concessão de visto pelo Tribunal de Contas.

A equipa da Morais Leitão que assessorou a Pontegadea nesta operação foi liderada pelo sócio Ricardo Andrade Amaro e contou ainda com a participação do associado coordenador Pedro Capitão Barbosa e da associada Maria João Bernardes.