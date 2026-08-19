Morais Leitão assessora Pontegadea na venda de participação na REN à Parpública
A equipa da Morais Leitão que assessorou a Pontegadea nesta operação foi liderada pelo sócio Ricardo Andrade Amaro e contou ainda com a participação de Pedro Capitão Barbosa e de Maria João Bernardes.
A Morais Leitão assessorou a Pontegadea Inversiones na celebração de um contrato com a Parpública para a venda da sua participação na REN – Redes Energéticas Nacionais. A operação tem por objeto a transmissão de 91.723.676 ações da REN, uma empresa com uma capitalização bolsista de aproximadamente 2,35 mil milhões euros, representativas de aproximadamente 13,7% do respetivo capital social.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“Com a concretização da transação, a Parpública passará a ser o segundo maior acionista da REN, adquirindo a participação até agora detida pela Pontegadea”, refere o escritório em comunicado. A conclusão da operação encontra-se sujeita à concessão de visto pelo Tribunal de Contas.
A equipa da Morais Leitão que assessorou a Pontegadea nesta operação foi liderada pelo sócio Ricardo Andrade Amaro e contou ainda com a participação do associado coordenador Pedro Capitão Barbosa e da associada Maria João Bernardes.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Morais Leitão assessora Pontegadea na venda de participação na REN à Parpública
{{ noCommentsLabel }}