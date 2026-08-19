Habitação

Oferta de quartos para arrendar cai 25% e renda atinge 527 euros

  • ECO
  • 8:05

Dados do Imovirtual cedidos ao DN apontam para uma quebra de 25% este ano na oferta de quartos para arrendar, a poucos dias de serem conhecidos os resultados da 1.ª fase de acesso ao Superior.

No domingo serão conhecidos os resultados das candidaturas à 1.ª fase de acesso ao ensino superior, mas os futuros alunos deslocados irão deparar-se com uma oferta de quartos severamente limitada.

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O Diário de Notícias avança esta quarta-feira que a oferta de quartos para arrendar na plataforma Imovirtual está 25% abaixo do ano passado, com 3.627 anúncios ativos por dia a nível nacional. O preço médio registou uma subida ligeira para 527 euros mensais.

Há discrepâncias entre regiões. Em Lisboa, a média diária de anúncios ativos nessa plataforma, segundo o DN, caiu mais de 30%, com a renda média nos 568 euros (+1,4%). No Porto, a oferta caiu quase 42%, com o preço médio nos 491 euros (-0,4%).

Já em Coimbra contabilizavam-se apenas 245 anúncios, o que compara com os 2.827 em Lisboa e 742 no Porto, sendo o mercado quase inexistente em Braga, Aveiro e Faro, de acordo com o jornal, onde havia apenas poucas dezenas de anúncios de quartos para arrendar.

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Oferta de quartos para arrendar cai 25% e renda atinge 527 euros

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