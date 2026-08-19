BRANDS' ECO Os melhores momentos da conferência Portas da Cidade
Reveja os principais momentos da conferência que reuniu a Câmara Municipal do Porto, o Airbnb e especialistas para debater o futuro do turismo nas cidades.
A conferência “Portas da Cidade – O Futuro do Turismo Inteligente e Sustentável”reuniu responsáveis da Câmara Municipal do Porto, representantes da Airbnb, especialistas e profissionais do setor para discutir os desafios e as oportunidades que moldam o futuro do turismo urbano.
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Ao longo do evento, foram debatidos temas como a importância de uma governação baseada em dados, o equilíbrio entre o crescimento do turismo e a qualidade de vida dos residentes, o acesso à habitação, a mobilidade e o papel da inovação na construção de cidades mais sustentáveis e resilientes. O encontro destacou ainda a necessidade de uma maior colaboração entre entidades públicas e privadas para responder aos desafios atuais e preparar o futuro do setor.
Neste vídeo, reunimos os principais momentos da conferência e algumas das reflexões que marcaram um debate centrado na forma como as cidades podem evoluir para garantir um turismo mais inteligente, equilibrado e sustentável.
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