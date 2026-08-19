Receitas continuam a crescer. Turistas gastam 12,9 mil milhões em Portugal no primeiro semestre
Receitas turísticas crescem 4,2% na primeira metade do ano face a igual período do ano passado. Só em junho, turistas gastaram 2,5 milhões de euros em terras lusas.
As receitas turísticas atingiram 12.870 milhões de euros na primeira metade do ano, um aumento de cerca de 4,2% relativamente ao mesmo período de 2025, segundo dados do Banco de Portugal (BdP) esta quarta-feira divulgados.
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Entre janeiro e junho de 2025, os turistas gastaram em Portugal cerca de 12.348 milhões de euros. Só em junho, as receitas turísticas aproximaram-se dos 2.538 milhões de euros, acima dos 2.472 milhões de euros reportados no mesmo mês de 2025.
Contudo, entre maio e junho deste ano verificou-se um abrandamento na receita turística, que passou de quase 2.740 milhões de euros (o valor mais alto do semestre) para aproximadamente 2.538 milhões de euros. O valor mais baixo (1.501 milhões de euros), por sua vez, foi registado em fevereiro, durante a época baixa.
Em 2025, o saldo de viagens e turismo cresceu 1,1 mil milhões de euros, atingindo os 22 mil milhões de euros, o valor nominal mais elevado da série, divulgou, em fevereiro, o BdP.
No ano passado, as despesas de turistas estrangeiros em Portugal cresceram 5%, acima das de turistas portugueses em outros países, que aumentaram 4,5%, em termos homólogos.
As receitas turísticas em Portugal atingiram 29.131 milhões de euros, enquanto as despesas dos portugueses no estrangeiro foram de 7.155 milhões de euros, em 2025. O saldo atingiu, assim, os 22 mil milhões de euros em 2025, um valor recorde na série estatística iniciada em 1948.
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